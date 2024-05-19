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Афлубін® краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл, №1 - Київ (11376) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1148 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
466,99
Економія: -108,36 грн
358,63 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
503,90
Економія: -141,30 грн
362,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
503,90
Економія: -141,30 грн
362,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
373,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
422,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
423,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
373,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
420,95 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
503,90
Економія: -141,30 грн
362,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
476,99
Економія: -118,36 грн
358,63 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
422,70
Економія: -69,92 грн
352,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
364,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (3)
409,73 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
422,70
Економія: -107,15 грн
315,55 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
503,90
Економія: -141,30 грн
362,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
503,70
Економія: -141,10 грн
362,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
415,15
Економія: -100,94 грн
314,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
388,45 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
503,90
Економія: -141,30 грн
362,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
363,95 грн