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Афлубін® краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл, №1 - Київ (11375) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1143 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
290,99
Економія: -70,13 грн
220,86 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
318,60
Економія: -96,20 грн
222,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
318,70
Економія: -96,30 грн
222,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
212,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
261,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
259,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
230,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
259,44 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
318,60
Економія: -96,20 грн
222,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
299,99
Економія: -79,13 грн
220,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
309,10
Економія: -78,37 грн
230,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
227,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
210,72 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
300,60
Економія: -76,20 грн
224,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
318,70
Економія: -96,30 грн
222,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
318,20
Економія: -95,80 грн
222,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
233,11 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
318,70
Економія: -96,30 грн
222,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
288,02
Економія: -58,90 грн
229,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
261,21 грн