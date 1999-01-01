Київ
Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
R03D C53

Монтелукаст, комбінації

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03DІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D CАнтагоністи лейкотрієнових рецепторів
R03D C53Монтелукаст, комбінації
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Алергінол Плюс®
Алергінол Плюс®
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Скан Біотек
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Гленцет Едванс
Гленцет Едванс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №14
Гленмарк
від 292,63 грн
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Гленцет Едванс
Гленцет Едванс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №28
Гленмарк
від 556,52 грн
в 399 аптеках
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