Київ
Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
R03D C53
Монтелукаст, комбінації
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D C
Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
R03D C53
Монтелукаст, комбінації
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Алергінол Плюс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Скан Біотек
від
187,16
грн
в 683 аптеках
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Гленцет Едванс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №14
Гленмарк
від
292,63
грн
в 558 аптеках
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Гленцет Едванс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №28
Гленмарк
від
556,52
грн
в 399 аптеках
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Пакування
блістер
контейнер
Кількість штук в упаковці
10
14
28
Виробник
Scan Biotech
Гленмарк
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