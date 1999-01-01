Київ
Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
R03D C03

Монтелукаст

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03DІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D CАнтагоністи лейкотрієнових рецепторів
R03D C03Монтелукаст
Сортування: По популярності
Монтел
Монтел
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Борщагівський ХФЗ
від 292,18 грн
в 843 аптеках
Знайти в аптеках
Сингуляр®
Сингуляр®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Organon Central East Gmbh
від 460,78 грн
в 815 аптеках
Знайти в аптеках
Монтелукаст-Тева
Монтелукаст-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Тева Україна
від 319,79 грн
в 720 аптеках
Знайти в аптеках
Монтел
Монтел
Таблетки жувальні 5 мг блістер №28
Борщагівський ХФЗ
від 209,58 грн
в 648 аптеках
Знайти в аптеках
Сингуляр®
Сингуляр®
Таблетки жувальні 4 мг №28
Organon Central East Gmbh
від 224,45 грн
в 617 аптеках
Знайти в аптеках
Монтулар®
Монтулар®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 335,96 грн
в 615 аптеках
Знайти в аптеках
Мілукант
Мілукант
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Адамед Фарма
від 369,01 грн
в 611 аптеці
Знайти в аптеках
Сингуляр®
Сингуляр®
Таблетки жувальні 5 мг №28
Organon Central East Gmbh
від 432,17 грн
в 498 аптеках
Знайти в аптеках
Мілукант
Мілукант
Таблетки жувальні 5 мг №28
Адамед Фарма
від 258,94 грн
в 433 аптеках
Знайти в аптеках
Монтел
Монтел
Таблетки жувальні 4 мг блістер №28
Борщагівський ХФЗ
від 186,47 грн
в 425 аптеках
Знайти в аптеках
Мілукант
Мілукант
Таблетки жувальні 4 мг №28
Адамед Фарма
від 295,00 грн
в 377 аптеках
Знайти в аптеках
Монтелукаст-Тева
Монтелукаст-Тева
Таблетки жувальні 5 мг блістер №28
Тева Україна
від 308,80 грн
в 370 аптеках
Знайти в аптеках
Монтелукаст-Тева
Монтелукаст-Тева
Таблетки жувальні 4 мг блістер №28
Тева Україна
від 285,48 грн
в 362 аптеках
Знайти в аптеках
Монтеген
Монтеген
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гетеро Лабс Лімітед
від 275,34 грн
в 342 аптеках
Знайти в аптеках
Монтемак 10
Монтемак 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 210,00 грн
в 338 аптеках
Знайти в аптеках
Глемонт таблетки жувальні
Глемонт таблетки жувальні
Таблетки жувальні 5 мг блістер №30
Гленмарк
від 133,62 грн
в 334 аптеках
Знайти в аптеках
Куленто
Куленто
Гранули 4 мг саше 0.5 г №28
Уорлд Медицин
від 312,87 грн
в 316 аптеках
Знайти в аптеках
Глемонт таблетки жувальні
Глемонт таблетки жувальні
Таблетки жувальні 4 мг блістер №30
Гленмарк
від 130,74 грн
в 311 аптеці
Знайти в аптеках
Мілукант
Мілукант
Таблетки жувальні 5 мг №84
Адамед Фарма
від 668,50 грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
Мілукант
Мілукант
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №84
Адамед Фарма
від 778,80 грн
в 308 аптеках
Знайти в аптеках
12345
ГоловнаКошикОбране