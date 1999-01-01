Київ
Ксантини
R03D A54
Теофілін, комбінації що не містять психолептиків
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D A
Ксантини
R03D A54
Теофілін, комбінації що не містять психолептиків
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Деркаст®
Розчин для інфузій контейнер полімерний 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
107,96
грн
в 27 аптеках
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Деркаст®
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
121,00
грн
в 10 аптеках
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Пакування
контейнер полімер. 100 мл
контейнер полімер. 200 мл
пляшка 100 мл
Виробник
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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