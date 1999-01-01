Київ
Ксантини
R03D A04
Теофілін
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D A
Ксантини
R03D A04
Теофілін
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Неофілін
Таблетки пролонгованої дії 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
95,48
грн
в 898 аптеках
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Теопек
Таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від
126,62
грн
в 441 аптеці
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Неофілін
Таблетки пролонгованої дії 100 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
58,43
грн
в 426 аптеках
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Теотард
Капсули подовженої дії 200 мг блістер №40
КРКА
від
186,28
грн
в 381 аптеці
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Еуфілін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
від
57,39
грн
в 350 аптеках
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Еуфілін-Н 200
Розчин для ін'єкцій 2 % ампула 5 мл в пачці №10
Фармак
від
78,00
грн
в 305 аптеках
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Еуфілін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрія-Фарм
від
88,70
грн
в 172 аптеках
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Еуфілін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 10 мл №10
Юрія-Фарм
від
88,80
грн
в 167 аптеках
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Еуфілін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
53,58
грн
в 80 аптеках
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Еуфілін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
ООО "Фармасел"
від
78,60
грн
в 1 аптеці
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Еуфілін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №5
Немає в наявності
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Еуфілін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
Немає в наявності
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Теотард
Таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
Софарма
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. подовж. дії
р-н д/ін.
табл. пролонг. дії
Дозування
2 %
20 мг/мл
100 мг
200 мг
300 мг
400 мг
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Пакування
амп. 5 мл
амп. 10 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
5
10
40
50
100
Виробник
Modi-Mundipharma
Дарниця ФФ
КРКА
Корпорація Здоров'я
Медичний центр М.Т.К.
ООО "Фармасел"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Софарма
Фармак
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