Київ
Ксантини
R03D A04

Теофілін

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03DІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D AКсантини
R03D A04Теофілін
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Неофілін
Неофілін
Таблетки пролонгованої дії 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 95,48 грн
в 898 аптеках
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Теопек
Теопек
Таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від 126,62 грн
в 441 аптеці
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Неофілін
Неофілін
Таблетки пролонгованої дії 100 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 58,43 грн
в 426 аптеках
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Теотард
Теотард
Капсули подовженої дії 200 мг блістер №40
КРКА
від 186,28 грн
в 381 аптеці
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Еуфілін-Дарниця
Еуфілін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
від 57,39 грн
в 350 аптеках
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Еуфілін-Н 200
Еуфілін-Н 200
Розчин для ін'єкцій 2 % ампула 5 мл в пачці №10
Фармак
від 78,00 грн
в 305 аптеках
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Еуфілін
Еуфілін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрія-Фарм
від 88,70 грн
в 172 аптеках
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Еуфілін
Еуфілін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 10 мл №10
Юрія-Фарм
від 88,80 грн
в 167 аптеках
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Еуфілін-Здоров'я
Еуфілін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 53,58 грн
в 80 аптеках
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Еуфілін
Еуфілін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
ООО "Фармасел"
від 78,60 грн
в 1 аптеці
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Еуфілін-Здоров'я
Еуфілін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №5
Немає в наявності
Еуфілін
Еуфілін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
Немає в наявності
Теотард
Теотард
Таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
Софарма
Немає в наявності
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