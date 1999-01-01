Київ
Ксантини
R03D A74

Теофілін, комбінації з психолептиками

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03DІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D AКсантини
R03D A74Теофілін, комбінації з психолептиками
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Теофедрин ІС®
Теофедрин ІС®
Таблетки блістер №10
ІнтерХім
від 101,20 грн
в 25 аптеках інших міст
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