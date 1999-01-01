Київ
Ксантини
R03D A74
Теофілін, комбінації з психолептиками
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D A
Ксантини
R03D A74
Теофілін, комбінації з психолептиками
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Теофедрин ІС®
Таблетки блістер №10
ІнтерХім
від
101,20
грн
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