Київ
ІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B A

Глюкокортикоїди

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03BІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B AГлюкокортикоїди
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Пульмікорт
Пульмікорт
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
АстраЗенека
від 866,08 грн
в 961 аптеці
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Пульмікорт
Пульмікорт
Суспензія для розпилення 0,25 мг/мл контейнер 2 мл №20
АстраЗенека
від 699,76 грн
в 935 аптеках
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Небуломакс
Небуломакс
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
Фармак
від 419,65 грн
в 740 аптеках
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Будесонід-Інтелі Неб
Будесонід-Інтелі Неб
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
МаксФарма (ЮК)
від 403,33 грн
в 737 аптеках
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Будесонід Астразенека
Будесонід Астразенека
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
АстраЗенека
від 418,12 грн
в 727 аптеках
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Будесонід-Інтелі
Будесонід-Інтелі
Інгаляція під тиском, суспензія 200 мкг/доза балон алюмінієвий 10 мл 200 доз №1
Інтелі Генерикс Норд
від 249,80 грн
в 627 аптеках
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Небуфлюзон®
Небуфлюзон®
Суспензія для інгаляцій 1 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №10
Юрія-Фарм
від 402,63 грн
в 621 аптеці
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Беклазон-Еко
Беклазон-Еко
Аерозоль для інгаляцій 250 мкг/доза балончик 200 доз з інгаляційним пристроєм №1
Тева Україна
від 316,78 грн
в 604 аптеках
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Небуломакс
Небуломакс
Суспензія для розпилення 0,25 мг/мл контейнер 2 мл №20
Фармак
від 340,26 грн
в 545 аптеках
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Будіксон Неб
Будіксон Неб
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
Адамед Фарма
від 568,03 грн
в 532 аптеках
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Беноділ
Беноділ
Суспензія для розпилення 0,5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Польфарма
від 420,78 грн
в 519 аптеках
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Будесонід-Інтелі Неб
Будесонід-Інтелі Неб
Суспензія для розпилення 0,25 мг/мл контейнер 2 мл №20
МаксФарма (ЮК)
від 258,57 грн
в 487 аптеках
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Пульмікорт Турбухалер
Пульмікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 100 мкг/доза інгалятор 200 доз №1
АстраЗенека
від 255,72 грн
в 432 аптеках
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Пульмікорт Турбухалер
Пульмікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 200 мкг/доза інгалятор 100 доз №1
АстраЗенека
від 239,17 грн
в 411 аптеці
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Фліксотид Евохалер
Фліксотид Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від 368,86 грн
в 406 аптеках
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Беклофорт Евохалер
Беклофорт Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 300,55 грн
в 399 аптеках
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Беноділ
Беноділ
Суспензія для розпилення 0,25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Польфарма
від 380,47 грн
в 376 аптеках
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Будесонід-Тева
Будесонід-Тева
Суспензія для розпилення 0,25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
від 425,92 грн
в 374 аптеках
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Беклазон-Еко
Беклазон-Еко
Аерозоль для інгаляцій 100 мкг/доза балончик 200 доз з інгаляційним пристроєм №1
Тева Україна
від 229,95 грн
в 361 аптеці
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Флутіксон
Флутіксон
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 125 мкг у комплекті з інгалятором №60
Адамед Фарма
від 643,80 грн
в 344 аптеках
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