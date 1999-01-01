Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03B

ІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03BІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
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Пульмікорт
Пульмікорт
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
АстраЗенека
від 866,08 грн
в 961 аптеці
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Пульмікорт
Пульмікорт
Суспензія для розпилення 0,25 мг/мл контейнер 2 мл №20
АстраЗенека
від 699,76 грн
в 935 аптеках
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Небуломакс
Небуломакс
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
Фармак
від 419,65 грн
в 740 аптеках
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Будесонід-Інтелі Неб
Будесонід-Інтелі Неб
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
МаксФарма (ЮК)
від 403,33 грн
в 737 аптеках
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Будесонід Астразенека
Будесонід Астразенека
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
АстраЗенека
від 418,12 грн
в 727 аптеках
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Фрівей®
Фрівей®
Розчин для інгаляцій 0,25 мг/мл флакон 25 мл №1
Фармак
від 176,94 грн
в 650 аптеках
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Будесонід-Інтелі
Будесонід-Інтелі
Інгаляція під тиском, суспензія 200 мкг/доза балон алюмінієвий 10 мл 200 доз №1
Інтелі Генерикс Норд
від 249,80 грн
в 627 аптеках
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Небуфлюзон®
Небуфлюзон®
Суспензія для інгаляцій 1 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №10
Юрія-Фарм
від 402,63 грн
в 621 аптеці
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Беклазон-Еко
Беклазон-Еко
Аерозоль для інгаляцій 250 мкг/доза балончик 200 доз з інгаляційним пристроєм №1
Тева Україна
від 316,78 грн
в 604 аптеках
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ІзіФрі®
ІзіФрі®
Порошок для інгаляцій дозований 10 мкг/доза у дозуючому пристрої "елпенхалер" №30
Фармак
від 402,04 грн
в 585 аптеках
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Небуломакс
Небуломакс
Суспензія для розпилення 0,25 мг/мл контейнер 2 мл №20
Фармак
від 340,26 грн
в 545 аптеках
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Будіксон Неб
Будіксон Неб
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
Адамед Фарма
від 568,03 грн
в 532 аптеках
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Беноділ
Беноділ
Суспензія для розпилення 0,5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Польфарма
від 420,78 грн
в 519 аптеках
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Будесонід-Інтелі Неб
Будесонід-Інтелі Неб
Суспензія для розпилення 0,25 мг/мл контейнер 2 мл №20
МаксФарма (ЮК)
від 258,57 грн
в 487 аптеках
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Іпратропіум-Інтелі
Іпратропіум-Інтелі
Інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл 200 доз №1
МаксФарма (ЮК)
від 132,68 грн
в 467 аптеках
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Пульмікорт Турбухалер
Пульмікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 100 мкг/доза інгалятор 200 доз №1
АстраЗенека
від 255,72 грн
в 432 аптеках
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Пульмікорт Турбухалер
Пульмікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 200 мкг/доза інгалятор 100 доз №1
АстраЗенека
від 239,17 грн
в 411 аптеці
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Фліксотид Евохалер
Фліксотид Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від 368,86 грн
в 406 аптеках
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Беклофорт Евохалер
Беклофорт Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 300,55 грн
в 399 аптеках
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Беноділ
Беноділ
Суспензія для розпилення 0,25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Польфарма
від 380,47 грн
в 376 аптеках
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