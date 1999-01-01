Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03B
ІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03B
ІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B A
Глюкокортикоїди
R03B B
Антихолінергічні засоби
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Пульмікорт
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
АстраЗенека
від
866,08
грн
в 961 аптеці
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Пульмікорт
Суспензія для розпилення 0,25 мг/мл контейнер 2 мл №20
АстраЗенека
від
699,76
грн
в 935 аптеках
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Небуломакс
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
Фармак
від
419,65
грн
в 740 аптеках
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Будесонід-Інтелі Неб
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
МаксФарма (ЮК)
від
403,33
грн
в 737 аптеках
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Будесонід Астразенека
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
АстраЗенека
від
418,12
грн
в 727 аптеках
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Фрівей®
Розчин для інгаляцій 0,25 мг/мл флакон 25 мл №1
Фармак
від
176,94
грн
в 650 аптеках
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Будесонід-Інтелі
Інгаляція під тиском, суспензія 200 мкг/доза балон алюмінієвий 10 мл 200 доз №1
Інтелі Генерикс Норд
від
249,80
грн
в 627 аптеках
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Небуфлюзон®
Суспензія для інгаляцій 1 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №10
Юрія-Фарм
від
402,63
грн
в 621 аптеці
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Беклазон-Еко
Аерозоль для інгаляцій 250 мкг/доза балончик 200 доз з інгаляційним пристроєм №1
Тева Україна
від
316,78
грн
в 604 аптеках
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ІзіФрі®
Порошок для інгаляцій дозований 10 мкг/доза у дозуючому пристрої "елпенхалер" №30
Фармак
від
402,04
грн
в 585 аптеках
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Небуломакс
Суспензія для розпилення 0,25 мг/мл контейнер 2 мл №20
Фармак
від
340,26
грн
в 545 аптеках
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Будіксон Неб
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
Адамед Фарма
від
568,03
грн
в 532 аптеках
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Беноділ
Суспензія для розпилення 0,5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Польфарма
від
420,78
грн
в 519 аптеках
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Будесонід-Інтелі Неб
Суспензія для розпилення 0,25 мг/мл контейнер 2 мл №20
МаксФарма (ЮК)
від
258,57
грн
в 487 аптеках
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Іпратропіум-Інтелі
Інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл 200 доз №1
МаксФарма (ЮК)
від
132,68
грн
в 467 аптеках
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Пульмікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 100 мкг/доза інгалятор 200 доз №1
АстраЗенека
від
255,72
грн
в 432 аптеках
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Пульмікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 200 мкг/доза інгалятор 100 доз №1
АстраЗенека
від
239,17
грн
в 411 аптеці
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Фліксотид Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від
368,86
грн
в 406 аптеках
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Беклофорт Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
300,55
грн
в 399 аптеках
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Беноділ
Суспензія для розпилення 0,25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Польфарма
від
380,47
грн
в 376 аптеках
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аер. д/інг.
аер. д/інг. дозов.
пор. д/інг.
пор. д/інг. дозов.
пор. д/інг., капс. тверд.
р-н д/інг.
сусп. д/розпилен.
сусп. д/інг.
інгаляція під тиском
інгаляція під тиском, сусп.
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Дозування
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0.25 мг/мл
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2 мг/2 мл
2.5 мкг/інг
10 мкг/доза
18 мкг
20 мкг/доза
50 мкг
50 мкг/доза
55 мкг/доза
100 мкг/доза
125 мкг
125 мкг/доза
200 мкг/доза
250 мкг
250 мкг/доза
322 мкг/доза
400 мкг/доза
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Пакування
амп. 2 мл
балон 10 мл
балон 120 доз
балон 200 доз
балон алюм. 10 мл
балончик 200 доз
блістер
картридж з інгал. Респімат® 4 мл
картридж у контейнері 2.18 г
контейнер 2 мл
контейнер однодоз. 2 мл
небули
порошковий інгалятор
у доз. пристрої "Елпенхалер"
фл. 25 мл
інгалятор 30 доз
інгалятор 60 доз
інгалятор 100 доз
інгалятор 200 доз
інгалятор Твистхейлер® 30 доз
інгалятор Твистхейлер® 60 доз
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ADAMED PHARMA S.A
Almirall SA
Boehringer Ingelheim
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline Export
MaxPharma (UK)
Meda Pharma
Novartis Pharma
Organon Central East Gmbh
АстраЗенека
Берінгер Інгельхайм
ГлаксоСмітКляйн
ГлаксоСмітКляйн Експорт
МаксФарма (ЮК)
Оріон Корпорейшн
Польфарма
Тева Украина
Тева Україна
Фармак
Юрія-Фарм
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