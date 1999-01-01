Київ
Глюкокортикоїди
R03B A01

Беклометазон

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03BІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B AГлюкокортикоїди
R03B A01Беклометазон
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Беклазон-Еко
Беклазон-Еко
Аерозоль для інгаляцій 250 мкг/доза балончик 200 доз з інгаляційним пристроєм №1
Тева Україна
від 316,78 грн
в 604 аптеках
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Беклофорт Евохалер
Беклофорт Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 300,55 грн
в 399 аптеках
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Беклазон-Еко
Беклазон-Еко
Аерозоль для інгаляцій 100 мкг/доза балончик 200 доз з інгаляційним пристроєм №1
Тева Україна
від 229,95 грн
в 361 аптеці
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Беклазон-Еко легке дихання
Беклазон-Еко легке дихання
Аерозоль для інгаляцій 250 мкг/доза балончик 200 доз №1
Teva
Немає в наявності
Бекотид™ Евохалер™
Бекотид™ Евохалер™
Аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Бекотид™ Евохалер™
Бекотид™ Евохалер™
Аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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