Київ
Глюкокортикоїди
R03B A01
Беклометазон
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03B
ІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B A
Глюкокортикоїди
R03B A01
Беклометазон
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Беклазон-Еко
Аерозоль для інгаляцій 250 мкг/доза балончик 200 доз з інгаляційним пристроєм №1
Тева Україна
від
316,78
грн
в 604 аптеках
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Беклофорт Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
300,55
грн
в 399 аптеках
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Беклазон-Еко
Аерозоль для інгаляцій 100 мкг/доза балончик 200 доз з інгаляційним пристроєм №1
Тева Україна
від
229,95
грн
в 361 аптеці
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Беклазон-Еко легке дихання
Аерозоль для інгаляцій 250 мкг/доза балончик 200 доз №1
Teva
Немає в наявності
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Бекотид™ Евохалер™
Аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Бекотид™ Евохалер™
Аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Форма випуску
аер. д/інг.
аер. д/інг. дозов.
Дозування
50 мкг/доза
100 мкг/доза
250 мкг/доза
Пакування
балон 200 доз
балончик 200 доз
Виробник
GlaxoSmithKline Export
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Тева Украина
Тева Україна
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