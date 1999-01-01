Київ
Глюкокортикоїди
R03B A02
Будесонід
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03B
ІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B A
Глюкокортикоїди
R03B A02
Будесонід
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Пульмікорт
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
АстраЗенека
від
866,08
грн
в 961 аптеці
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Пульмікорт
Суспензія для розпилення 0,25 мг/мл контейнер 2 мл №20
АстраЗенека
від
699,76
грн
в 935 аптеках
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Небуломакс
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
Фармак
від
419,65
грн
в 740 аптеках
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Будесонід-Інтелі Неб
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
МаксФарма (ЮК)
від
403,33
грн
в 737 аптеках
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Будесонід Астразенека
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
АстраЗенека
від
418,12
грн
в 727 аптеках
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Будесонід-Інтелі
Інгаляція під тиском, суспензія 200 мкг/доза балон алюмінієвий 10 мл 200 доз №1
Інтелі Генерикс Норд
від
249,80
грн
в 627 аптеках
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Небуломакс
Суспензія для розпилення 0,25 мг/мл контейнер 2 мл №20
Фармак
від
340,26
грн
в 545 аптеках
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Будіксон Неб
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл контейнер 2 мл №20
Адамед Фарма
від
568,03
грн
в 532 аптеках
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Беноділ
Суспензія для розпилення 0,5 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Польфарма
від
420,78
грн
в 519 аптеках
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Будесонід-Інтелі Неб
Суспензія для розпилення 0,25 мг/мл контейнер 2 мл №20
МаксФарма (ЮК)
від
258,57
грн
в 487 аптеках
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Пульмікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 100 мкг/доза інгалятор 200 доз №1
АстраЗенека
від
255,72
грн
в 432 аптеках
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Пульмікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 200 мкг/доза інгалятор 100 доз №1
АстраЗенека
від
239,17
грн
в 411 аптеці
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Беноділ
Суспензія для розпилення 0,25 мг/1 мл контейнер 2 мл №20
Польфарма
від
380,47
грн
в 376 аптеках
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Будесонід-Тева
Суспензія для розпилення 0,25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
від
425,92
грн
в 374 аптеках
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Будесонід Астразенека
Суспензія для розпилення 0,25 мг/мл контейнер 2 мл №20
АстраЗенека
від
460,56
грн
в 118 аптеках
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Будесонід-Тева
Суспензія для розпилення 0,5 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
від
435,49
грн
в 16 аптеках
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Будесонід Ізіхейлер
Порошок для інгаляцій 200 мкг/доза інгалятор 200 доз №1
Оріон Корпорейшн
від
278,96
грн
в 15 аптеках
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Будіксон Неб
Суспензія для розпилення 0,25 мг/мл контейнер 2 мл №20
Адамед Фарма
від
815,73
грн
в 2 аптеках
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Форма випуску
пор. д/інг.
пор. д/інг. дозов.
сусп. д/розпилен.
інгаляція під тиском, сусп.
Дозування
0.5 мг/1 мл
0.5 мг/мл
0.25 мг/1 мл
0.25 мг/мл
50 мкг/доза
100 мкг/доза
200 мкг/доза
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Пакування
амп. 2 мл
балон 10 мл
балон алюм. 10 мл
картридж у контейнері 2.18 г
контейнер 2 мл
інгалятор 100 доз
інгалятор 200 доз
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Кількість штук в упаковці
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20
Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Meda Pharma
АстраЗенека
МаксФарма (ЮК)
Оріон Корпорейшн
Польфарма
Тева Україна
Фармак
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