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Беклазон-Еко аерозоль для інгаляцій 250 мкг/доза балончик 200 доз з інгаляційним пристроєм, №1 - Київ (143856) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 600 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
340,49 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
384,70
Економія: -49,80 грн
334,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
334,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
331,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
347,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
334,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (49)
340,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
384,74
Економія: -44,25 грн
340,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
329,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
371,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (4)
384,80
Економія: -49,90 грн
334,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
378,70
Економія: -43,80 грн
334,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
384,70
Економія: -49,80 грн
334,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
396,69
Економія: -46,91 грн
349,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
347,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
332,28 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
378,74
Економія: -29,63 грн
349,11 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
378,60
Економія: -43,70 грн
334,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
335,31
Економія: -42,72 грн
292,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
294,23 грн