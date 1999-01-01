Київ
Глюкокортикоїди
R03B A05
Флутиказон
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03B
ІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B A
Глюкокортикоїди
R03B A05
Флутиказон
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Небуфлюзон®
Суспензія для інгаляцій 1 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №10
Юрія-Фарм
від
402,63
грн
в 621 аптеці
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Фліксотид Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від
368,86
грн
в 406 аптеках
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Флутіксон
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 125 мкг у комплекті з інгалятором №60
Адамед Фарма
від
643,80
грн
в 344 аптеках
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Флутіксон
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 250 мкг у комплекті з інгалятором №60
Адамед Фарма
від
603,35
грн
в 342 аптеках
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Фліксотид Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від
300,14
грн
в 146 аптеках
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Фліксотид™ Небули™
Суспензія для інгаляцій 0,5 мг/2 мл небули №1
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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Фліксотид™ Небули™
Суспензія для інгаляцій 0,5 мг/2 мл небули №5
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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Фліксотид™ Небули™
Суспензія для інгаляцій 0,5 мг/2 мл небули №10
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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Фліксотид™ Небули™
Суспензія для інгаляцій 2 мг/2 мл небули №1
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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Фліксотид™ Небули™
Суспензія для інгаляцій 2 мг/2 мл небули №5
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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Фліксотид™ Небули™
Суспензія для інгаляцій 2 мг/2 мл небули №10
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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Форма випуску
аер. д/інг. дозов.
пор. д/інг., капс. тверд.
сусп. д/інг.
Дозування
0.5 мг/2 мл
1 мг/мл
2 мг/2 мл
50 мкг/доза
125 мкг
125 мкг/доза
250 мкг
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Пакування
балон 120 доз
контейнер однодоз. 2 мл
небули
Кількість штук в упаковці
1
5
10
60
Виробник
ADAMED PHARMA S.A
GlaxoSmithKline
ГлаксоСмітКляйн
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Юрія-Фарм
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