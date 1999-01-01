Київ
Глюкокортикоїди
R03B A05

Флутиказон

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03BІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B AГлюкокортикоїди
R03B A05Флутиказон
Сортування: По популярності
Небуфлюзон®
Небуфлюзон®
Суспензія для інгаляцій 1 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №10
Юрія-Фарм
від 402,63 грн
в 621 аптеці
Знайти в аптеках
Фліксотид Евохалер
Фліксотид Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від 368,86 грн
в 406 аптеках
Знайти в аптеках
Флутіксон
Флутіксон
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 125 мкг у комплекті з інгалятором №60
Адамед Фарма
від 643,80 грн
в 344 аптеках
Знайти в аптеках
Флутіксон
Флутіксон
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 250 мкг у комплекті з інгалятором №60
Адамед Фарма
від 603,35 грн
в 342 аптеках
Знайти в аптеках
Фліксотид Евохалер
Фліксотид Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від 300,14 грн
в 146 аптеках
Знайти в аптеках
Фліксотид™ Небули™
Фліксотид™ Небули™
Суспензія для інгаляцій 0,5 мг/2 мл небули №1
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
Фліксотид™ Небули™
Фліксотид™ Небули™
Суспензія для інгаляцій 0,5 мг/2 мл небули №5
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
Фліксотид™ Небули™
Фліксотид™ Небули™
Суспензія для інгаляцій 0,5 мг/2 мл небули №10
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
Фліксотид™ Небули™
Фліксотид™ Небули™
Суспензія для інгаляцій 2 мг/2 мл небули №1
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
Фліксотид™ Небули™
Фліксотид™ Небули™
Суспензія для інгаляцій 2 мг/2 мл небули №5
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
Фліксотид™ Небули™
Фліксотид™ Небули™
Суспензія для інгаляцій 2 мг/2 мл небули №10
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране