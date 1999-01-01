Київ
Симпатоміметики, прості препарати
R01A A05
Оксиметазолін
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A A
Симпатоміметики, прості препарати
R01A A05
Оксиметазолін
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Ринт назальний спрей® зволожуючий
Спрей назальний 0,5 мг/г флакон з насосом-дозатором з розпилювачем 10 г в пачці №1
Фармак
від
150,15
грн
в 956 аптеках
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Назалонг®
Спрей назальний дозований 0,05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
90,90
грн
в 953 аптеках
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Назол®
Спрей назальний 0,05 % флакон 10 мл з розпилювачем №1
Байєр
від
106,95
грн
в 941 аптеці
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Нокспрей Актив
Спрей назальний 0,5 мг/мл контейнер 10 мл №1
Сперко Україна
від
118,39
грн
в 938 аптеках
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Нокспрей
Спрей назальний 0,05 % контейнер 10 мл №1
Сперко Україна
від
94,72
грн
в 931 аптеці
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Риназолін®
Спрей назальний 0,5 мг/мл флакон скляний 10 мл в пачці №1
Фармак
від
103,21
грн
в 902 аптеках
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Риназолін®
Краплі назальні 0,5 мг/мл флакон скляний з крапельницею 10 мл №1
Фармак
від
95,27
грн
в 867 аптеках
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Ринт назальний спрей® з ментолом
Спрей назальний 0,5 мг/г флакон з насосом-дозатором з розпилювачем 10 г в пачці №1
Фармак
від
140,35
грн
в 823 аптеках
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Ріназал® Екстра
Спрей назальний дозований 0,5 мг/мл флакон з дозуючим насосом 10 мл №1
Дарниця ФФ
від
98,00
грн
в 810 аптеках
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Називін®
Краплі назальні 0,025 % флакон 10 мл №1
P&G Health Germany GmbH
від
93,87
грн
в 747 аптеках
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Називін®
Краплі назальні 0,01 % флакон 5 мл №1
P&G Health Germany GmbH
від
93,40
грн
в 719 аптеках
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Риназолін®
Краплі назальні 0,25 мг/мл флакон скляний з крапельницею 10 мл №1
Фармак
від
72,40
грн
в 702 аптеках
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Називін®
Краплі назальні 0,05 % флакон 10 мл №1
P&G Health Germany GmbH
від
98,07
грн
в 683 аптеках
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Нокспрей Дитячий
Спрей назальний 0,025 % контейнер 15 мл №1
Сперко Україна
від
101,27
грн
в 682 аптеках
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Риназолін®
Краплі назальні 0,1 мг/мл флакон скляний з крапельницею 10 мл №1
Фармак
від
66,07
грн
в 682 аптеках
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Сінумакс
Спрей назальний дозований 0,05 % флакон з розпилювачем 10 г №1
КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
від
153,45
грн
в 679 аптеках інших міст
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Називін®
Спрей назальний дозований 0,05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
P&G Health Germany GmbH
від
125,93
грн
в 652 аптеках
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Назалонг® Кідс
Спрей назальний 0,025 % флакон 10 мл №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
57,71
грн
в 593 аптеках
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Нокспрей Малюк
Краплі назальні 0,01 % контейнер з кришкою-піпеткою 5 мл №1
Сперко Україна
від
90,74
грн
в 581 аптеці
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Називін® Сенситив
Спрей назальний 0,025 % флакон 10 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
138,07
грн
в 405 аптеках
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контейнер з кришкою-піпеткою 5 мл
контейнер з пробкою-розпилюв. 10 мл
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фл. 20 мл
фл. з доз. пристр. 10 мл
фл. з дозуюч. насосом 10 мл
фл. з насосом-дозат. з розпил. 10 г
фл. з розпилювачем 10 г
фл. з розпилювачем 10 мл
фл. п/е 15 мл
фл. полімер. з розпилювачем 10 мл
фл. склян. з крапельн. 10 мл
фл. скляний 10 мл
фл. скляний 15 мл
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Дарниця ФФ
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ООО "Нико"
Проктер енд Гембл Мануфактуринг
Сперко Украина
Сперко Україна
Фармак
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Червона зірка
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