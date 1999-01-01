Київ
Симпатоміметики, прості препарати
R01A A05

Оксиметазолін

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A AСимпатоміметики, прості препарати
R01A A05Оксиметазолін
Сортування: По популярності
Ринт назальний спрей® зволожуючий
Ринт назальний спрей® зволожуючий
Спрей назальний 0,5 мг/г флакон з насосом-дозатором з розпилювачем 10 г в пачці №1
Фармак
від 150,15 грн
в 956 аптеках
Знайти в аптеках
Назалонг®
Назалонг®
Спрей назальний дозований 0,05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 90,90 грн
в 953 аптеках
Знайти в аптеках
Назол®
Назол®
Спрей назальний 0,05 % флакон 10 мл з розпилювачем №1
Байєр
від 106,95 грн
в 941 аптеці
Знайти в аптеках
Нокспрей Актив
Нокспрей Актив
Спрей назальний 0,5 мг/мл контейнер 10 мл №1
Сперко Україна
від 118,39 грн
в 938 аптеках
Знайти в аптеках
Нокспрей
Нокспрей
Спрей назальний 0,05 % контейнер 10 мл №1
Сперко Україна
від 94,72 грн
в 931 аптеці
Знайти в аптеках
Риназолін®
Риназолін®
Спрей назальний 0,5 мг/мл флакон скляний 10 мл в пачці №1
Фармак
від 103,21 грн
в 902 аптеках
Знайти в аптеках
Риназолін®
Риназолін®
Краплі назальні 0,5 мг/мл флакон скляний з крапельницею 10 мл №1
Фармак
від 95,27 грн
в 867 аптеках
Знайти в аптеках
Ринт назальний спрей® з ментолом
Ринт назальний спрей® з ментолом
Спрей назальний 0,5 мг/г флакон з насосом-дозатором з розпилювачем 10 г в пачці №1
Фармак
від 140,35 грн
в 823 аптеках
Знайти в аптеках
Ріназал® Екстра
Ріназал® Екстра
Спрей назальний дозований 0,5 мг/мл флакон з дозуючим насосом 10 мл №1
Дарниця ФФ
від 98,00 грн
в 810 аптеках
Знайти в аптеках
Називін®
Називін®
Краплі назальні 0,025 % флакон 10 мл №1
P&G Health Germany GmbH
від 93,87 грн
в 747 аптеках
Знайти в аптеках
Називін®
Називін®
Краплі назальні 0,01 % флакон 5 мл №1
P&G Health Germany GmbH
від 93,40 грн
в 719 аптеках
Знайти в аптеках
Риназолін®
Риназолін®
Краплі назальні 0,25 мг/мл флакон скляний з крапельницею 10 мл №1
Фармак
від 72,40 грн
в 702 аптеках
Знайти в аптеках
Називін®
Називін®
Краплі назальні 0,05 % флакон 10 мл №1
P&G Health Germany GmbH
від 98,07 грн
в 683 аптеках
Знайти в аптеках
Нокспрей Дитячий
Нокспрей Дитячий
Спрей назальний 0,025 % контейнер 15 мл №1
Сперко Україна
від 101,27 грн
в 682 аптеках
Знайти в аптеках
Риназолін®
Риназолін®
Краплі назальні 0,1 мг/мл флакон скляний з крапельницею 10 мл №1
Фармак
від 66,07 грн
в 682 аптеках
Знайти в аптеках
Сінумакс
Сінумакс
Спрей назальний дозований 0,05 % флакон з розпилювачем 10 г №1
КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
від 153,45 грн
в 679 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Називін®
Називін®
Спрей назальний дозований 0,05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
P&G Health Germany GmbH
від 125,93 грн
в 652 аптеках
Знайти в аптеках
Назалонг® Кідс
Назалонг® Кідс
Спрей назальний 0,025 % флакон 10 мл №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 57,71 грн
в 593 аптеках
Знайти в аптеках
Нокспрей Малюк
Нокспрей Малюк
Краплі назальні 0,01 % контейнер з кришкою-піпеткою 5 мл №1
Сперко Україна
від 90,74 грн
в 581 аптеці
Знайти в аптеках
Називін® Сенситив
Називін® Сенситив
Спрей назальний 0,025 % флакон 10 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 138,07 грн
в 405 аптеках
Знайти в аптеках
123
ГоловнаКошикОбране