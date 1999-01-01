Київ
Симпатоміметики, прості препарати
R01A A04
Фенілефрин
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A A
Симпатоміметики, прості препарати
R01A A04
Фенілефрин
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Назол® Бебі
Краплі назальні 0,125 % флакон 10 мл з піпеткою №1
Байєр
від
111,61
грн
в 780 аптеках
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Назофен Бебі
Краплі назальні 1,25 мг/мл флакон поліетиленовий 10 мл №1
Фармтехнологія
Немає в наявності
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Дозування
0.125 %
1.25 мг/мл
Пакування
фл. 10 мл
фл. п/е 10 мл
Виробник
Байєр
Фармтехнология
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