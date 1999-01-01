Київ
Симпатоміметики, прості препарати
R01A A04

Фенілефрин

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A AСимпатоміметики, прості препарати
R01A A04Фенілефрин
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Назол® Бебі
Назол® Бебі
Краплі назальні 0,125 % флакон 10 мл з піпеткою №1
Байєр
від 111,61 грн
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Назофен Бебі
Назофен Бебі
Краплі назальні 1,25 мг/мл флакон поліетиленовий 10 мл №1
Фармтехнологія
Немає в наявності
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