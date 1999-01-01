Київ
Симпатоміметики, прості препарати
R01A A08
Нафазолін
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A A
Симпатоміметики, прості препарати
R01A A08
Нафазолін
Сортування:
По популярності
Фільтр
Нафтизин®
Краплі назальні 0,1 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від
28,58
грн
в 961 аптеці
Знайти в аптеках
Нафтизин®
Краплі назальні 0,1 % флакон поліетиленовий 10 мл в пачці №1
Фармак
від
32,76
грн
в 780 аптеках
Знайти в аптеках
Нафтизин®
Краплі назальні 0,05 % флакон поліетиленовий 10 мл в пачці №1
Фармак
від
30,17
грн
в 608 аптеках
Знайти в аптеках
Санорин
Спрей назальний, розчин 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
95,27
грн
в 411 аптеці
Знайти в аптеках
Нафтизин®
Краплі назальні 0,05 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від
38,07
грн
в 337 аптеках
Знайти в аптеках
Санорин
Краплі назальні, розчин 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
78,89
грн
в 326 аптеках
Знайти в аптеках
Санорин
Краплі назалні, емульсія 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
84,10
грн
в 247 аптеках
Знайти в аптеках
Санорин
Краплі назальні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
65,48
грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
Назін
Краплі назальні, розчин 1 мг/мл флакон 10 мл №5
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Назін
Краплі назальні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Назін
Краплі назальні, розчин 1 мг/мл флакон 10 мл №1
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Санорин
Спрей назальний, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Назін
Краплі назальні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №5
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
крап. назал.
крап. назал., емульсія
крап. назал., р-н
спрей назал., р-н
Дозування
0.1 %
0.5 мг/мл
0.05 %
1 мг/мл
Пакування
фл. 10 мл
фл. п/е 10 мл
Кількість штук в упаковці
1
5
Виробник
ООО "Нико"
Фармак
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню