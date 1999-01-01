Київ
Симпатоміметики, прості препарати
R01A A08

Нафазолін

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A AСимпатоміметики, прості препарати
R01A A08Нафазолін
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Нафтизин®
Нафтизин®
Краплі назальні 0,1 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від 28,58 грн
в 961 аптеці
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Нафтизин®
Нафтизин®
Краплі назальні 0,1 % флакон поліетиленовий 10 мл в пачці №1
Фармак
від 32,76 грн
в 780 аптеках
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Нафтизин®
Нафтизин®
Краплі назальні 0,05 % флакон поліетиленовий 10 мл в пачці №1
Фармак
від 30,17 грн
в 608 аптеках
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Санорин
Санорин
Спрей назальний, розчин 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 95,27 грн
в 411 аптеці
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Нафтизин®
Нафтизин®
Краплі назальні 0,05 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від 38,07 грн
в 337 аптеках
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Санорин
Санорин
Краплі назальні, розчин 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 78,89 грн
в 326 аптеках
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Санорин
Санорин
Краплі назалні, емульсія 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 84,10 грн
в 247 аптеках
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Санорин
Санорин
Краплі назальні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 65,48 грн
в 2 аптеках
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Назін
Назін
Краплі назальні, розчин 1 мг/мл флакон 10 мл №5
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
Назін
Назін
Краплі назальні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
Назін
Назін
Краплі назальні, розчин 1 мг/мл флакон 10 мл №1
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
Санорин
Санорин
Спрей назальний, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Назін
Назін
Краплі назальні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №5
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
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