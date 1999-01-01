Київ
Симпатоміметики, прості препарати
R01A A09
Трамазолін
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A A
Симпатоміметики, прості препарати
R01A A09
Трамазолін
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Лазорин®
Спрей назальний 1,18 мг/мл балончик 10 мл з дозуючим пристроєм №1
Опелла Хелскеа Україна
від
155,30
грн
в 988 аптеках
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