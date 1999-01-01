Київ
ПРОТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ
P02B

ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ТРЕМАТОДОЗАХ

АТС Класифікація

PПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ

P02ПРОТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ
P02BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ТРЕМАТОДОЗАХ
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Більтрицид®
Більтрицид®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг флакон №6
Байєр Фарма
Немає в наявності
Більтрицид®
Більтрицид®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг флакон №6
Байєр Фарма
Немає в наявності
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