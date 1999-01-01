Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07X X
Інші засоби, що діють на нервову систему
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07X
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07X X
Інші засоби, що діють на нервову систему
N07X X02
Рилузол
N07X X14
Едаравон
N07X X29**
Різні препарати
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Гліцисед®
Таблетки 100 мг блістер в пачці №50
Корпорація Артеріум
від
113,82
грн
в 982 аптеках
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Нуклео Ц.М.Ф. форте
Капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
387,98
грн
в 934 аптеках
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Армадін
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у касеті у пачці №10
Мікрохім
від
1069,23
грн
в 885 аптеках
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Тенотен дитячий
Таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
від
205,00
грн
в 871 аптеці
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Тенотен
Таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
від
212,18
грн
в 849 аптеках
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Амбрія
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від
1252,90
грн
в 763 аптеках
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Нуклео Ц.М.Ф. форте
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула з розчинником в ампулах по 2 мл №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
424,78
грн
в 763 аптеках
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Церебрум Композитум Н
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
1300,61
грн
в 732 аптеках
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Алакор
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Доміфарм
від
1517,60
грн
в 728 аптеках
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Армадин Лонг
Таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №30
Мікрохім
від
864,00
грн
в 722 аптеках
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Келтікан
Капсули тверді блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
351,12
грн
в 670 аптеках
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Елфунат
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Уорлд Медицин
від
1086,60
грн
в 635 аптеках
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Армадин Лонг
Таблетки пролонгованої дії 500 мг блістер №30
Мікрохім
від
1028,50
грн
в 631 аптеці
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Венокор
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від
992,50
грн
в 611 аптеці
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Дінар
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл у блістері у пачці №10
Мікрохім
від
1721,76
грн
в 608 аптеках
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Венокор
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці №5
Лекхім-Харків
від
1074,61
грн
в 572 аптеках
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Нейротоп ФЛ
Розчин для ін'єкцій 100 мг/2 мл флакон 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Фармліга
від
657,66
грн
в 558 аптеках
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Дінар
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у блістері у пачці №10
Мікрохім
від
1628,00
грн
в 540 аптеках
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Нейротоп ФЛ
Розчин для ін'єкцій 200 мг/4 мл флакон 4 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Фармліга
від
1103,08
грн
в 528 аптеках
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Гліцин-Дарниця
Таблетки сублінгвальні 100 мг контурна чарункова упаковка №60
Дарниця ФФ
від
72,21
грн
в 459 аптеках
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Форма випуску
гран.
капс.
капс. тверд.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
сироп
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
табл. сублінгв.
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Дозування
0.3 мг/мл
1.5 мг/мл
5 %
50 мг
50 мг/мл
50 мг/мл +
61 мг
100 мг
100 мг/2 мл
125 мг
200 мг/4 мл
300 мг
500 мг
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Пакування
амп.
амп. 2 мл
амп. 2.2 мл
амп. 5 мл
амп. 20 мл
амп. п/е 2 мл
амп. п/е 5 мл
банка
блістер
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
пенал 10 г
фл.
фл. 2 мл
фл. 4 мл
фл. 120 мл
фл. скляний 100 мл
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Кількість штук в упаковці
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100
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Виробник
Ferrer International, S.A.
Herbion Pakistan
Бєлмедпрепарати
Гледекс
ДОМИФАРМ ООО
ДХУ
Дарниця ФФ
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лекхим-Харьков
Лекхім
Лекхім-Харків
Материа Медика-Украина
Медичний центр М.Т.К.
Мікрохім
НГС
ООО "Фармасел"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
СТАДА-УКРАЇНА
Уорлд Медицин
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Фармак
Фармасофт
Фармліга
Хеель
Червона зірка
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