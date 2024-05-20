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Алакор розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Одеса (668689) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 233 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (8)
1525,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1), ампула (5)
1664,60
Економія: -171,50 грн
1493,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5), ампула (5)
1765,46
Економія: -273,29 грн
1492,17 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
1645,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2), ампула (5)
1744,93
Економія: -235,21 грн
1509,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
1523,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1), ампула (4)
1767,62
Економія: -257,09 грн
1510,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
1653,40
Економія: -186,11 грн
1467,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
1525,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
1596,87
Економія: -35,96 грн
1560,91 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1), ампула (2)
1730,58
Економія: -192,42 грн
1538,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2), ампула (5)
1747,60
Економія: -209,12 грн
1538,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
1653,40
Економія: -186,11 грн
1467,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1553,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
1518,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3), ампула (4)
1754,44
Економія: -216,52 грн
1537,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
1523,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
1525,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1), ампула (9)
1664,60
Економія: -171,50 грн
1493,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (27)
1785,65
Економія: -276,19 грн
1509,46 грн