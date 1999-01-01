Київ
Інші засоби, що діють на нервову систему
N07X X14
Едаравон
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07X
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07X X
Інші засоби, що діють на нервову систему
N07X X14
Едаравон
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Флертіс
Розчин для ін'єкцій 1,5 мг/мл ампула 20 мл №10
Фармак
від
1620,91
грн
в 371 аптеці
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Флертіс
Розчин для інфузій 0,3 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Фармак
від
291,49
грн
в 315 аптеках
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Ксаврон
Розчин для ін'єкцій 1,5 мг/мл ампула 20 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Медичний центр М.Т.К.
від
1818,00
грн
в 160 аптеках
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Ксаврон
Розчин для ін'єкцій 1,5 мг/мл ампула 20 мл контурна чарункова упаковка, пачка №2
Медичний центр М.Т.К.
від
445,45
грн
в 24 аптеках
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Форма випуску
р-н д/ін.
р-н д/інф.
Дозування
0.3 мг/мл
1.5 мг/мл
Пакування
амп. 20 мл
фл. скляний 100 мл
Кількість штук в упаковці
1
2
10
Виробник
Медичний центр М.Т.К.
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