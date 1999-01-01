Київ
Інші засоби, що діють на нервову систему
N07X X14

Едаравон

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07XІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07X XІнші засоби, що діють на нервову систему
N07X X14Едаравон
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Флертіс
Флертіс
Розчин для ін'єкцій 1,5 мг/мл ампула 20 мл №10
Фармак
від 1620,91 грн
в 371 аптеці
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Флертіс
Флертіс
Розчин для інфузій 0,3 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Фармак
від 291,49 грн
в 315 аптеках
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Ксаврон
Ксаврон
Розчин для ін'єкцій 1,5 мг/мл ампула 20 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Медичний центр М.Т.К.
від 1818,00 грн
в 160 аптеках
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Ксаврон
Ксаврон
Розчин для ін'єкцій 1,5 мг/мл ампула 20 мл контурна чарункова упаковка, пачка №2
Медичний центр М.Т.К.
від 445,45 грн
в 24 аптеках
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