Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07X

ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07XІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
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Гліцисед®
Гліцисед®
Таблетки 100 мг блістер в пачці №50
Корпорація Артеріум
від 113,82 грн
в 982 аптеках
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Нуклео Ц.М.Ф. форте
Нуклео Ц.М.Ф. форте
Капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 387,98 грн
в 934 аптеках
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Армадін
Армадін
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у касеті у пачці №10
Мікрохім
від 1069,23 грн
в 885 аптеках
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Тенотен дитячий
Тенотен дитячий
Таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
від 205,00 грн
в 871 аптеці
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Тенотен
Тенотен
Таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
від 212,18 грн
в 849 аптеках
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Амбрія
Амбрія
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від 1252,90 грн
в 763 аптеках
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Нуклео Ц.М.Ф. форте
Нуклео Ц.М.Ф. форте
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула з розчинником в ампулах по 2 мл №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 424,78 грн
в 763 аптеках
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Церебрум Композитум Н
Церебрум Композитум Н
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 1300,61 грн
в 732 аптеках
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Алакор
Алакор
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Доміфарм
від 1517,60 грн
в 728 аптеках
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Армадин Лонг
Армадин Лонг
Таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №30
Мікрохім
від 864,00 грн
в 722 аптеках
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Келтікан
Келтікан
Капсули тверді блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 351,12 грн
в 670 аптеках
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Елфунат
Елфунат
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Уорлд Медицин
від 1086,60 грн
в 635 аптеках
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Армадин Лонг
Армадин Лонг
Таблетки пролонгованої дії 500 мг блістер №30
Мікрохім
від 1028,50 грн
в 631 аптеці
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Венокор
Венокор
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від 992,50 грн
в 611 аптеці
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Дінар
Дінар
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл у блістері у пачці №10
Мікрохім
від 1721,76 грн
в 608 аптеках
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Венокор
Венокор
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці №5
Лекхім-Харків
від 1074,61 грн
в 572 аптеках
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Нейротоп ФЛ
Нейротоп ФЛ
Розчин для ін'єкцій 100 мг/2 мл флакон 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Фармліга
від 657,66 грн
в 558 аптеках
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Дінар
Дінар
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у блістері у пачці №10
Мікрохім
від 1628,00 грн
в 540 аптеках
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Нейротоп ФЛ
Нейротоп ФЛ
Розчин для ін'єкцій 200 мг/4 мл флакон 4 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Фармліга
від 1103,08 грн
в 528 аптеках
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Гліцин-Дарниця
Гліцин-Дарниця
Таблетки сублінгвальні 100 мг контурна чарункова упаковка №60
Дарниця ФФ
від 72,21 грн
в 459 аптеках
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