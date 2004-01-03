А-Дістон Краплі для перорального застосування, флакон, 50 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
від 71,08 грн
Кардіолін Краплі для перорального застосування, флакон, 50 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
від 70,00 грн
Максісорб Порошок для оральної суспензії, 2 г, флакон, № 12 Українська фармацевтична компанія
від 136,36 грн
Максісорб Порошок для оральної суспензії, 12 г, флакон, № 1 Українська фармацевтична компанія
від 47,00 грн
Мікстура дитяча від кашлю Порошок для оральної суспензії, флакон, 19.55 г, № 1 Українська фармацевтична компанія
від 40,46 грн
Перекис водню 3% Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, банка полімерна, 100 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
від 9,30 грн
Перекис водню 3% Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
від 11,10 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
А-Дістон Краплі для перорального застосування, флакон, 50 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
від 71,08 грн
Кардіолін Краплі для перорального застосування, флакон, 50 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
від 70,00 грн
Максісорб Порошок для оральної суспензії, 2 г, флакон, № 12 Українська фармацевтична компанія
від 136,36 грн
Максісорб Порошок для оральної суспензії, 12 г, флакон, № 1 Українська фармацевтична компанія
від 47,00 грн
Мікстура дитяча від кашлю Порошок для оральної суспензії, флакон, 19.55 г, № 1 Українська фармацевтична компанія
від 40,46 грн
Перекис водню 3% Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, банка полімерна, 100 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
від 9,30 грн
Перекис водню 3% Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
від 11,10 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції