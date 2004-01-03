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Виробник: Українська фармацевтична компанія

ТОВ "Українська фармацевтична компанія"
02125, Україна, м.Київ, вул. Старосільська 1У
(044) 503-08-40
www.ufk.kiev.ua
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Знайдено: 18 препаратів
А-Дістон краплі для перорального застосування, флакон, 50 мл, № 1; Українська фармацевтична компанія
А-Дістон Краплі для перорального застосування, флакон, 50 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 188 аптеках
від 71,08 грн
Ціни в аптеках
Алтум розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Лекхім-Харків
Алтум Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Лекхім-Харків
В 24 аптеках
від 734,32 грн
Ціни в аптеках
Вазавітал® капсули, блістер, у коробці, у коробці, № 30; Українська фармацевтична компанія
Вазавітал® Капсули, блістер, у коробці, у коробці, № 30 Українська фармацевтична компанія
В 845 аптеках
від 171,50 грн
Ціни в аптеках
ВАЗАВІТАЛ® НЕЙРО капсули, № 30; Українська фармацевтична компанія
ВАЗАВІТАЛ® НЕЙРО Капсули, № 30 Українська фармацевтична компанія
В 481 аптеці
від 216,65 грн
Ціни в аптеках
Вігор бальзам для перорального застосування, пляшка, 250 мл, № 1; Українська фармацевтична компанія
Вігор Бальзам для перорального застосування, пляшка, 250 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 377 аптеках
від 43,94 грн
Ціни в аптеках
Вігор бальзам для перорального застосування, пляшка, 500 мл, № 1; Українська фармацевтична компанія
Вігор Бальзам для перорального застосування, пляшка, 500 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 634 аптеках
від 92,10 грн
Ціни в аптеках
Гаммавітал капсули, № 30; Українська фармацевтична компанія
Гаммавітал Капсули, № 30 Українська фармацевтична компанія
В 359 аптеках
від 256,93 грн
Ціни в аптеках
ГІАЛОТІМ глобули вагінальні, № 10; Українська фармацевтична компанія
ГІАЛОТІМ Глобули вагінальні, № 10 Українська фармацевтична компанія
В 7 аптеках
від 289,20 грн
Ціни в аптеках
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні, № 10; Українська фармацевтична компанія
ГІАЛУФІЛ Супозиторії ректальні, № 10 Українська фармацевтична компанія
В 41 аптеці
від 284,67 грн
Ціни в аптеках
Інофемін капсули, № 30; Форсаж Плюс
Інофемін Капсули, № 30 Форсаж Плюс
В 45 аптеках
від 297,29 грн
Ціни в аптеках
Іов-Малюк УФК гранули гомеопатичні, флакон, 20 г, в пачці, в пачці, № 1; Українська фармацевтична компанія
Іов-Малюк УФК Гранули гомеопатичні, флакон, 20 г, в пачці, в пачці, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 449 аптеках
від 129,40 грн
Ціни в аптеках
Кардіолін краплі для перорального застосування, флакон, 50 мл, № 1; Українська фармацевтична компанія
Кардіолін Краплі для перорального застосування, флакон, 50 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 68 аптеках
від 70,00 грн
Ціни в аптеках
Максісорб порошок для оральної суспензії, 2 г, флакон, № 12; Українська фармацевтична компанія
Максісорб Порошок для оральної суспензії, 2 г, флакон, № 12 Українська фармацевтична компанія
В 6 аптеках
від 136,36 грн
Ціни в аптеках
Максісорб порошок для оральної суспензії, 12 г, флакон, № 1; Українська фармацевтична компанія
Максісорб Порошок для оральної суспензії, 12 г, флакон, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 3 аптеках
від 47,00 грн
Ціни в аптеках
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії, флакон, 19.55 г, № 1; Українська фармацевтична компанія
Мікстура дитяча від кашлю Порошок для оральної суспензії, флакон, 19.55 г, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 6 аптеках
від 40,46 грн
Ціни в аптеках
Первагор розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Лекхім-Харків
Первагор Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Лекхім-Харків
В 24 аптеках
від 755,93 грн
Ціни в аптеках
Перекис водню 3% розчин для зовнішнього застосування, 3 %, банка полімерна, 100 мл, № 1; Українська фармацевтична компанія
Перекис водню 3% Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, банка полімерна, 100 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 2 аптеках інших міст
від 9,30 грн
Ціни в інших містах
Перекис водню 3% розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; Українська фармацевтична компанія
Перекис водню 3% Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 2 аптеках
від 11,10 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
02125, Україна, м.Київ, вул. Старосільська 1У
(044) 503-08-40
www.ufk.kiev.ua
Знайдено: 18 препаратів
А-Дістон краплі для перорального застосування, флакон, 50 мл, № 1; Українська фармацевтична компанія
А-Дістон Краплі для перорального застосування, флакон, 50 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 188 аптеках
від 71,08 грн
Ціни в аптеках
Алтум розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Лекхім-Харків
Алтум Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Лекхім-Харків
В 24 аптеках
від 734,32 грн
Ціни в аптеках
Вазавітал® капсули, блістер, у коробці, у коробці, № 30; Українська фармацевтична компанія
Вазавітал® Капсули, блістер, у коробці, у коробці, № 30 Українська фармацевтична компанія
В 845 аптеках
від 171,50 грн
Ціни в аптеках
ВАЗАВІТАЛ® НЕЙРО капсули, № 30; Українська фармацевтична компанія
ВАЗАВІТАЛ® НЕЙРО Капсули, № 30 Українська фармацевтична компанія
В 481 аптеці
від 216,65 грн
Ціни в аптеках
Вігор бальзам для перорального застосування, пляшка, 250 мл, № 1; Українська фармацевтична компанія
Вігор Бальзам для перорального застосування, пляшка, 250 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 377 аптеках
від 43,94 грн
Ціни в аптеках
Вігор бальзам для перорального застосування, пляшка, 500 мл, № 1; Українська фармацевтична компанія
Вігор Бальзам для перорального застосування, пляшка, 500 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 634 аптеках
від 92,10 грн
Ціни в аптеках
Гаммавітал капсули, № 30; Українська фармацевтична компанія
Гаммавітал Капсули, № 30 Українська фармацевтична компанія
В 359 аптеках
від 256,93 грн
Ціни в аптеках
ГІАЛОТІМ глобули вагінальні, № 10; Українська фармацевтична компанія
ГІАЛОТІМ Глобули вагінальні, № 10 Українська фармацевтична компанія
В 7 аптеках
від 289,20 грн
Ціни в аптеках
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні, № 10; Українська фармацевтична компанія
ГІАЛУФІЛ Супозиторії ректальні, № 10 Українська фармацевтична компанія
В 41 аптеці
від 284,67 грн
Ціни в аптеках
Інофемін капсули, № 30; Форсаж Плюс
Інофемін Капсули, № 30 Форсаж Плюс
В 45 аптеках
від 297,29 грн
Ціни в аптеках
Іов-Малюк УФК гранули гомеопатичні, флакон, 20 г, в пачці, в пачці, № 1; Українська фармацевтична компанія
Іов-Малюк УФК Гранули гомеопатичні, флакон, 20 г, в пачці, в пачці, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 449 аптеках
від 129,40 грн
Ціни в аптеках
Кардіолін краплі для перорального застосування, флакон, 50 мл, № 1; Українська фармацевтична компанія
Кардіолін Краплі для перорального застосування, флакон, 50 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 68 аптеках
від 70,00 грн
Ціни в аптеках
Максісорб порошок для оральної суспензії, 2 г, флакон, № 12; Українська фармацевтична компанія
Максісорб Порошок для оральної суспензії, 2 г, флакон, № 12 Українська фармацевтична компанія
В 6 аптеках
від 136,36 грн
Ціни в аптеках
Максісорб порошок для оральної суспензії, 12 г, флакон, № 1; Українська фармацевтична компанія
Максісорб Порошок для оральної суспензії, 12 г, флакон, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 3 аптеках
від 47,00 грн
Ціни в аптеках
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії, флакон, 19.55 г, № 1; Українська фармацевтична компанія
Мікстура дитяча від кашлю Порошок для оральної суспензії, флакон, 19.55 г, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 6 аптеках
від 40,46 грн
Ціни в аптеках
Первагор розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Лекхім-Харків
Первагор Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Лекхім-Харків
В 24 аптеках
від 755,93 грн
Ціни в аптеках
Перекис водню 3% розчин для зовнішнього застосування, 3 %, банка полімерна, 100 мл, № 1; Українська фармацевтична компанія
Перекис водню 3% Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, банка полімерна, 100 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 2 аптеках інших міст
від 9,30 грн
Ціни в інших містах
Перекис водню 3% розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; Українська фармацевтична компанія
Перекис водню 3% Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 2 аптеках
від 11,10 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції