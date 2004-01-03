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Виробник: Олайнфарм

Товариство з обмеженою відповідальністю «Олайнфарм-Україна»
03039, м. Київ, проспект В. Лобановського 119х, офіс 34
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Знайдено: 18 препаратів
Адаптол® капсули, 300 мг, блістер, № 20; Олайнфарм
Адаптол® Капсули, 300 мг, блістер, № 20 Олайнфарм
В 1174 аптеках
від 324,21 грн
Ціни в аптеках
Адаптол® таблетки, 500 мг, № 20; Олайнфарм
Адаптол® Таблетки, 500 мг, № 20 Олайнфарм
В 1168 аптеках
від 469,20 грн
Ціни в аптеках
Гістафен таблетки, 50 мг, блістер, № 20; Олайнфарм
Гістафен Таблетки, 50 мг, блістер, № 20 Олайнфарм
В 426 аптеках
від 438,82 грн
Ціни в аптеках
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 50; Олайнфарм
Етацизин Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 50 Олайнфарм
В 1110 аптеках
від 1019,33 грн
Ціни в аптеках
Нейромідин® розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Олайнфарм
Нейромідин® Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Олайнфарм
В 303 аптеках
від 789,91 грн
Ціни в аптеках
Нейромідин® розчин для ін'єкцій, 15 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Олайнфарм
Нейромідин® Розчин для ін'єкцій, 15 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Олайнфарм
В 661 аптеці
від 837,32 грн
Ціни в аптеках
Нейромідин® таблетки, 20 мг, блістер, № 50; Олайнфарм
Нейромідин® Таблетки, 20 мг, блістер, № 50 Олайнфарм
В 1130 аптеках
від 789,99 грн
Ціни в аптеках
Неомідантан капсули, 100 мг, блістер, № 50; Олайнфарм
Неомідантан Капсули, 100 мг, блістер, № 50 Олайнфарм
В 431 аптеці
від 429,00 грн
Ціни в аптеках
Ноофен® таблетки, 250 мг, блістер, № 20; Олайнфарм
Ноофен® Таблетки, 250 мг, блістер, № 20 Олайнфарм
В 960 аптеках
від 802,13 грн
Ціни в аптеках
Ремавір капсули, 100 мг, блістер, № 10; Олайнфарм
Ремавір Капсули, 100 мг, блістер, № 10 Олайнфарм
В 29 аптеках
від 174,56 грн
Ціни в аптеках
Ремавір капсули, 100 мг, блістер, № 30; Олайнфарм
Ремавір Капсули, 100 мг, блістер, № 30 Олайнфарм
В 27 аптеках
від 489,69 грн
Ціни в аптеках
Ремавір таблетки, 50 мг, № 20; Олайнфарм
Ремавір Таблетки, 50 мг, № 20 Олайнфарм
В 110 аптеках
від 130,15 грн
Ціни в аптеках
Фенкарол® таблетки, 10 мг, № 20; Олайнфарм
Фенкарол® Таблетки, 10 мг, № 20 Олайнфарм
В 417 аптеках
від 135,56 грн
Ціни в аптеках
Фенкарол® таблетки, 25 мг, блістер, № 20; Олайнфарм
Фенкарол® Таблетки, 25 мг, блістер, № 20 Олайнфарм
В 753 аптеках
від 254,43 грн
Ціни в аптеках
Фенкарол® таблетки, 50 мг, блістер, № 30; Олайнфарм
Фенкарол® Таблетки, 50 мг, блістер, № 30 Олайнфарм
В 500 аптеках
від 475,69 грн
Ціни в аптеках
Фурагін таблетки, 50 мг, № 30; Олайнфарм
Фурагін Таблетки, 50 мг, № 30 Олайнфарм
В 404 аптеках
від 140,27 грн
Ціни в аптеках
Фурадонін таблетки, 100 мг, № 20; Олайнфарм
Фурадонін Таблетки, 100 мг, № 20 Олайнфарм
В 1041 аптеці
від 79,51 грн
Ціни в аптеках
Фурасол обполіскувач, порошок, 0,1 г, пакетик, 1 г, № 5; Олайнфарм
Фурасол Обполіскувач, порошок, 0,1 г, пакетик, 1 г, № 5 Олайнфарм
В 429 аптеках
від 169,73 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
03039, м. Київ, проспект В. Лобановського 119х, офіс 34
Знайдено: 18 препаратів
Адаптол® капсули, 300 мг, блістер, № 20; Олайнфарм
Адаптол® Капсули, 300 мг, блістер, № 20 Олайнфарм
В 1174 аптеках
від 324,21 грн
Ціни в аптеках
Адаптол® таблетки, 500 мг, № 20; Олайнфарм
Адаптол® Таблетки, 500 мг, № 20 Олайнфарм
В 1168 аптеках
від 469,20 грн
Ціни в аптеках
Гістафен таблетки, 50 мг, блістер, № 20; Олайнфарм
Гістафен Таблетки, 50 мг, блістер, № 20 Олайнфарм
В 426 аптеках
від 438,82 грн
Ціни в аптеках
Етацизин таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 50; Олайнфарм
Етацизин Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 50 Олайнфарм
В 1110 аптеках
від 1019,33 грн
Ціни в аптеках
Нейромідин® розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Олайнфарм
Нейромідин® Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Олайнфарм
В 303 аптеках
від 789,91 грн
Ціни в аптеках
Нейромідин® розчин для ін'єкцій, 15 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Олайнфарм
Нейромідин® Розчин для ін'єкцій, 15 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Олайнфарм
В 661 аптеці
від 837,32 грн
Ціни в аптеках
Нейромідин® таблетки, 20 мг, блістер, № 50; Олайнфарм
Нейромідин® Таблетки, 20 мг, блістер, № 50 Олайнфарм
В 1130 аптеках
від 789,99 грн
Ціни в аптеках
Неомідантан капсули, 100 мг, блістер, № 50; Олайнфарм
Неомідантан Капсули, 100 мг, блістер, № 50 Олайнфарм
В 431 аптеці
від 429,00 грн
Ціни в аптеках
Ноофен® таблетки, 250 мг, блістер, № 20; Олайнфарм
Ноофен® Таблетки, 250 мг, блістер, № 20 Олайнфарм
В 960 аптеках
від 802,13 грн
Ціни в аптеках
Ремавір капсули, 100 мг, блістер, № 10; Олайнфарм
Ремавір Капсули, 100 мг, блістер, № 10 Олайнфарм
В 29 аптеках
від 174,56 грн
Ціни в аптеках
Ремавір капсули, 100 мг, блістер, № 30; Олайнфарм
Ремавір Капсули, 100 мг, блістер, № 30 Олайнфарм
В 27 аптеках
від 489,69 грн
Ціни в аптеках
Ремавір таблетки, 50 мг, № 20; Олайнфарм
Ремавір Таблетки, 50 мг, № 20 Олайнфарм
В 110 аптеках
від 130,15 грн
Ціни в аптеках
Фенкарол® таблетки, 10 мг, № 20; Олайнфарм
Фенкарол® Таблетки, 10 мг, № 20 Олайнфарм
В 417 аптеках
від 135,56 грн
Ціни в аптеках
Фенкарол® таблетки, 25 мг, блістер, № 20; Олайнфарм
Фенкарол® Таблетки, 25 мг, блістер, № 20 Олайнфарм
В 753 аптеках
від 254,43 грн
Ціни в аптеках
Фенкарол® таблетки, 50 мг, блістер, № 30; Олайнфарм
Фенкарол® Таблетки, 50 мг, блістер, № 30 Олайнфарм
В 500 аптеках
від 475,69 грн
Ціни в аптеках
Фурагін таблетки, 50 мг, № 30; Олайнфарм
Фурагін Таблетки, 50 мг, № 30 Олайнфарм
В 404 аптеках
від 140,27 грн
Ціни в аптеках
Фурадонін таблетки, 100 мг, № 20; Олайнфарм
Фурадонін Таблетки, 100 мг, № 20 Олайнфарм
В 1041 аптеці
від 79,51 грн
Ціни в аптеках
Фурасол обполіскувач, порошок, 0,1 г, пакетик, 1 г, № 5; Олайнфарм
Фурасол Обполіскувач, порошок, 0,1 г, пакетик, 1 г, № 5 Олайнфарм
В 429 аптеках
від 169,73 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції