Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07B

ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
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Медихронал®-Дарниця
Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №1
Дарниця ФФ
від 91,74 грн
в 930 аптеках
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Табекс®
Табекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 1,5 мг №100
Софарма
від 436,88 грн
в 867 аптеках
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Тетурам
Тетурам
Таблетки 150 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від 88,93 грн
в 839 аптеках
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Алкодез® ІС
Алкодез® ІС
Таблетки 0,5 г блістер №4
ІнтерХім
від 138,38 грн
в 584 аптеках
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Нікоретте® Зимова м'ята
Нікоретте® Зимова м'ята
Жувальна гумка лікувальна 4 мг блістер №30
МакНіл
від 308,36 грн
в 429 аптеках
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Нікоретте® Свіжа м'ята
Нікоретте® Свіжа м'ята
Спрей для ротової порожнини дозований 1 мг/доза флакон 15 мл 150 доз №1
МакНіл
від 423,63 грн
в 408 аптеках
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Медихронал®-Дарниця
Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №7
Дарниця ФФ
від 598,78 грн
в 408 аптеках
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Медихронал®-Дарниця
Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №21
Дарниця ФФ
від 1632,20 грн
в 371 аптеці
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Цикотин® ІС
Цикотин® ІС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер №100
ІнтерХім
від 364,00 грн
в 350 аптеках
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Нікоретте® Зимова м'ята
Нікоретте® Зимова м'ята
Жувальна гумка лікувальна 2 мг блістер №30
МакНіл
від 293,46 грн
в 340 аптеках
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Нікоретте® зі смаком свіжої м'яти
Нікоретте® зі смаком свіжої м'яти
Жувальна гумка лікувальна 4 мг блістер №30
МакНіл
від 308,11 грн
в 199 аптеках
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Нікоретте® зі смаком свіжих фруктів
Нікоретте® зі смаком свіжих фруктів
Жувальна гумка лікувальна 4 мг блістер №30
МакНіл
від 310,22 грн
в 193 аптеках
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Пропротен-100
Пропротен-100
Таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
від 139,03 грн
в 180 аптеках
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Нікоретте® зі смаком свіжої м'яти
Нікоретте® зі смаком свіжої м'яти
Жувальна гумка лікувальна 2 мг блістер №30
МакНіл
від 395,90 грн
в 2 аптеках інших міст
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Метадон-ЗН
Метадон-ЗН
Таблетки 25 мг блістер №100
Корпорація Здоров'я
від 1056,40 грн
в 1 аптеці інших міст
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Бупренорфіну гідрохлорид
Бупренорфіну гідрохлорид
Таблетки сублінгвальні 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 360,60 грн
в 1 аптеці інших міст
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Бупренорфіну гідрохлорид
Бупренорфіну гідрохлорид
Таблетки сублінгвальні 8 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 1097,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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Мідзо®
Мідзо®
Краплі для перорального застосування 60 мг/мл флакон з крапельницею 15 мл №4
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 1330,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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