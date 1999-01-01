Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B A
Засоби, що застосовуються при никотиновій залежності
N07B B
Засоби для застосування при алкогольній залежності
N07B C
Засоби, що застосовують при опіатній залежності
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Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №1
Дарниця ФФ
від
91,74
грн
в 930 аптеках
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Табекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 1,5 мг №100
Софарма
від
436,88
грн
в 867 аптеках
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Тетурам
Таблетки 150 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від
88,93
грн
в 839 аптеках
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Алкодез® ІС
Таблетки 0,5 г блістер №4
ІнтерХім
від
138,38
грн
в 584 аптеках
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Нікоретте® Зимова м'ята
Жувальна гумка лікувальна 4 мг блістер №30
МакНіл
від
308,36
грн
в 429 аптеках
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Нікоретте® Свіжа м'ята
Спрей для ротової порожнини дозований 1 мг/доза флакон 15 мл 150 доз №1
МакНіл
від
423,63
грн
в 408 аптеках
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Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №7
Дарниця ФФ
від
598,78
грн
в 408 аптеках
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Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №21
Дарниця ФФ
від
1632,20
грн
в 371 аптеці
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Цикотин® ІС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер №100
ІнтерХім
від
364,00
грн
в 350 аптеках
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Нікоретте® Зимова м'ята
Жувальна гумка лікувальна 2 мг блістер №30
МакНіл
від
293,46
грн
в 340 аптеках
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Нікоретте® зі смаком свіжої м'яти
Жувальна гумка лікувальна 4 мг блістер №30
МакНіл
від
308,11
грн
в 199 аптеках
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Нікоретте® зі смаком свіжих фруктів
Жувальна гумка лікувальна 4 мг блістер №30
МакНіл
від
310,22
грн
в 193 аптеках
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Пропротен-100
Таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
від
139,03
грн
в 180 аптеках
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Нікоретте® зі смаком свіжої м'яти
Жувальна гумка лікувальна 2 мг блістер №30
МакНіл
від
395,90
грн
в 2 аптеках інших міст
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Метадон-ЗН
Таблетки 25 мг блістер №100
Корпорація Здоров'я
від
1056,40
грн
в 1 аптеці інших міст
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Бупренорфіну гідрохлорид
Таблетки сублінгвальні 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
360,60
грн
в 1 аптеці інших міст
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Бупренорфіну гідрохлорид
Таблетки сублінгвальні 8 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
1097,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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Мідзо®
Краплі для перорального застосування 60 мг/мл флакон з крапельницею 15 мл №4
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
1330,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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2
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Форма випуску
гран.
жув. гумка лікув.
капс.
крап. д/перорал. застос.
льодяники пресовані
пластир трансдерм.
пор. д/п сусп. пролонг. в/м
р-н орал.
спрей д/ротов. порожн. дозов.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. сублінгв.
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Дозування
0.002 г
0.5 г
0.008 г
1 мг/доза
1 мг/мл
1.5 мг
2 мг
4 мг
5 мг
5 мг/мл
8 мг
10 мг
10 мг/16 годин
15 мг/16 годин
25 мг
25 мг/16 годин
40 мг
50 мг
60 мг/мл
150 мг
380 мг
500 мг
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Пакування
блістер
пакетик
пачка
фл.
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. 60 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. 1000 мл
фл. з крапельн. 15 мл
фліп-уп.
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100
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
McNeil
Pfizer Inc.
Sanofi
Zambon
ІнтерХім
Дарниця ФФ
Джонсон и Джонсон Украина
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Корпорація Здоров'я
МакНіл
Материа Медика-Украина
Молтені
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пфайзер Інк.
Софарма
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