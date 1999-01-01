Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ДЕМЕНЦІЇ
N06D A
Інгібітори холінестерази
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06D
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ДЕМЕНЦІЇ
N06D A
Інгібітори холінестерази
N06D A02
Донепезил
N06D A03
Ривастигмін
N06D A04
Галантамін
N06D A05
Іпідакрин
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Параплексін®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
від
489,08
грн
в 658 аптеках
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Алзепіл
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №28
Егіс
від
327,49
грн
в 499 аптеках
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Алзепіл
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Егіс
від
495,63
грн
в 498 аптеках
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Донекс®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №30
Асіно Україна
від
309,00
грн
в 439 аптеках
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Донекс®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Асіно Україна
від
441,20
грн
в 394 аптеках
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Ривастигмін ІС
Капсули 1,5 мг блістер у пачці №30
ІнтерХім
від
88,13
грн
в 372 аптеках
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Сервонекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №28
Гледфарм
від
207,38
грн
в 343 аптеках
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Ривастигмін ІС
Капсули 3 мг блістер у пачці №30
ІнтерХім
від
209,40
грн
в 333 аптеках
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Сервонекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Гледфарм
від
323,76
грн
в 303 аптеках
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Параплексін®
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
від
648,15
грн
в 301 аптеці
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Нівалін
Таблетки 10 мг №20
Софарма
Немає в наявності
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Аризил 5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
САН
Немає в наявності
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Нівалін
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Софарма
Немає в наявності
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Нівалін
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл ампула 1 мл №10
Софарма
Немає в наявності
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Нівалін
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Софарма
Немає в наявності
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Алзамед
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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Аризил 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
САН
Немає в наявності
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Ривастигмін
Капсули тверді 1,5 мг блістер №28
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
р-н д/ін.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
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Adipharm
Orion Corporation
Sopharma
World Medicine
ІнтерХім
Асіно Україна
Гледфарм
Егіс
КРКА
Оріон Корпорейшн
САН
Тева Украина
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
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