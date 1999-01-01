Київ
Інгібітори холінестерази
N06D A04

Галантамін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06DЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ДЕМЕНЦІЇ
N06D AІнгібітори холінестерази
N06D A04Галантамін
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Нівалін
Нівалін
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Софарма
Немає в наявності
Нівалін
Нівалін
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл ампула 1 мл №10
Софарма
Немає в наявності
Нівалін
Нівалін
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Софарма
Немає в наявності
Нівалін
Нівалін
Таблетки 10 мг №20
Софарма
Немає в наявності
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