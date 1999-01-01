Київ
Інгібітори холінестерази
N06D A03
Ривастигмін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06D
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ДЕМЕНЦІЇ
N06D A
Інгібітори холінестерази
N06D A03
Ривастигмін
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Ривастигмін ІС
Капсули 1,5 мг блістер у пачці №30
ІнтерХім
від
88,13
грн
в 372 аптеках
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Ривастигмін ІС
Капсули 3 мг блістер у пачці №30
ІнтерХім
від
209,40
грн
в 333 аптеках
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Ривастигмін
Капсули тверді 1,5 мг блістер №28
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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Ривастигмін
Капсули тверді 3 мг №28
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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Ривастигмін ІС
Капсули 4,5 мг блістер у пачці №30
ІнтерХім
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
Дозування
1.5 мг
3 мг
4.5 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
Кількість штук в упаковці
28
30
Виробник
Orion Corporation
ІнтерХім
Оріон Корпорейшн
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