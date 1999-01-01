Київ
Інгібітори холінестерази
N06D A03

Ривастигмін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06DЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ДЕМЕНЦІЇ
N06D AІнгібітори холінестерази
N06D A03Ривастигмін
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Ривастигмін ІС
Ривастигмін ІС
Капсули 1,5 мг блістер у пачці №30
ІнтерХім
від 88,13 грн
в 372 аптеках
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Ривастигмін ІС
Ривастигмін ІС
Капсули 3 мг блістер у пачці №30
ІнтерХім
від 209,40 грн
в 333 аптеках
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Ривастигмін
Ривастигмін
Капсули тверді 1,5 мг блістер №28
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
Ривастигмін
Ривастигмін
Капсули тверді 3 мг №28
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
Ривастигмін ІС
Ривастигмін ІС
Капсули 4,5 мг блістер у пачці №30
ІнтерХім
Немає в наявності
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