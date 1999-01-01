Київ
Інгібітори холінестерази
N06D A02

Донепезил

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06DЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ДЕМЕНЦІЇ
N06D AІнгібітори холінестерази
N06D A02Донепезил
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Алзепіл
Алзепіл
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №28
Егіс
від 327,49 грн
в 499 аптеках
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Алзепіл
Алзепіл
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Егіс
від 495,63 грн
в 498 аптеках
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Донекс®
Донекс®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №30
Асіно Україна
від 309,00 грн
в 439 аптеках
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Донекс®
Донекс®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Асіно Україна
від 441,20 грн
в 394 аптеках
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Сервонекс®
Сервонекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №28
Гледфарм
від 207,38 грн
в 343 аптеках
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Сервонекс®
Сервонекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Гледфарм
від 323,76 грн
в 303 аптеках
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Алзамед
Алзамед
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Уорлд Медицин
Немає в наявності
Аризил 10
Аризил 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
САН
Немає в наявності
Аризил 5
Аризил 5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
САН
Немає в наявності
Алзамед
Алзамед
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Уорлд Медицин
Немає в наявності
Алзамед
Алзамед
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Уорлд Медицин
Немає в наявності
Алзамед
Алзамед
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
Уорлд Медицин
Немає в наявності
Яснал®
Яснал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №14
КРКА
Немає в наявності
Яснал®
Яснал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №28
КРКА
Немає в наявності
Яснал®
Яснал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №56
КРКА
Немає в наявності
Яснал®
Яснал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №14
КРКА
Немає в наявності
Яснал®
Яснал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
КРКА
Немає в наявності
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