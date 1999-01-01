Київ
Інгібітори холінестерази
N06D A02
Донепезил
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06D
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ДЕМЕНЦІЇ
N06D A
Інгібітори холінестерази
N06D A02
Донепезил
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Алзепіл
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №28
Егіс
від
327,49
грн
в 499 аптеках
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Алзепіл
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Егіс
від
495,63
грн
в 498 аптеках
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Донекс®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №30
Асіно Україна
від
309,00
грн
в 439 аптеках
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Донекс®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Асіно Україна
від
441,20
грн
в 394 аптеках
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Сервонекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №28
Гледфарм
від
207,38
грн
в 343 аптеках
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Сервонекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Гледфарм
від
323,76
грн
в 303 аптеках
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Алзамед
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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Аризил 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
САН
Немає в наявності
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Аризил 5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
САН
Немає в наявності
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Алзамед
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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Алзамед
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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Алзамед
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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Яснал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №14
КРКА
Немає в наявності
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Яснал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №28
КРКА
Немає в наявності
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Яснал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №56
КРКА
Немає в наявності
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Яснал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №14
КРКА
Немає в наявності
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Яснал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
КРКА
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
Дозування
5 мг
10 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
14
28
30
56
Виробник
Adipharm
World Medicine
Асіно Україна
Гледфарм
Егіс
КРКА
САН
Тева Украина
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