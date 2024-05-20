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Алзепіл таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер, №28 - Одеса (123756) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
359,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
357,36
Економія: -19,56 грн
337,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2), блістер (1)
397,12
Економія: -53,90 грн
343,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
336,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
344,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
338,20 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
362,74
Економія: -27,63 грн
335,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
376,99
Економія: -52,98 грн
324,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
351,99
Економія: -24,21 грн
327,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
344,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
367,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
369,86
Економія: -34,53 грн
335,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
302,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
339,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1), блістер (1)
382,85
Економія: -38,97 грн
343,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
357,64
Економія: -29,28 грн
328,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
325,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
314,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
344,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1), блістер (1)
345,34 грн