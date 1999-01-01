Київ
ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04B

ДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N04ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04BДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
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Праміпексол Асіно
Праміпексол Асіно
Таблетки 1 мг блістер №30
Асіно Україна
від 728,91 грн
в 1413 аптеках інших міст
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Левоком
Левоком
Таблетки 250 мг + 25 мг блістер в пачці №100
Асіно
від 629,86 грн
в 856 аптеках
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Праміпекс
Праміпекс
Таблетки 0,25 мг №30
Асіно
від 332,40 грн
в 715 аптеках
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Левоком
Левоком
Таблетки 250 мг + 25 мг блістер в пачці №30
Асіно
від 189,17 грн
в 667 аптеках
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Амантин
Амантин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №60
Асіно Україна
від 545,39 грн
в 631 аптеці
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Левоком ретард
Левоком ретард
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 200 мг + 50 мг блістер №100
Асіно
від 791,89 грн
в 623 аптеках
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Конфундус®
Конфундус®
Таблетки 25 мг + 250 мг блістер №100
Гледфарм
від 259,89 грн
в 537 аптеках
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Пк-Мерц
Пк-Мерц
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №30
Асіно
від 469,57 грн
в 496 аптеках
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Праміпекс
Праміпекс
Таблетки 1 мг №30
Асіно
від 871,60 грн
в 466 аптеках
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Неомідантан
Неомідантан
Капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
від 461,76 грн
в 456 аптеках
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Праміпекс® XR
Праміпекс® XR
Таблетки пролонгованої дії 0,75 мг блістер №30
Асіно
від 589,78 грн
в 417 аптеках
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Мадопар®
Мадопар®
Таблетки 200 мг + 50 мг пляшка №100
Рош Україна
від 1346,00 грн
в 415 аптеках
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Праміпекс® XR
Праміпекс® XR
Таблетки пролонгованої дії 1,5 мг блістер №30
Асіно
від 983,52 грн
в 409 аптеках
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Проноран®
Проноран®
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 50 мг №30
Серв'є
від 264,95 грн
в 399 аптеках
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Мірапекс® ПД
Мірапекс® ПД
Таблетки пролонгованої дії 0,75 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
від 1306,44 грн
в 389 аптеках
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Мірапекс®
Мірапекс®
Таблетки 0,25 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
від 568,33 грн
в 389 аптеках
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Азагілін® Асіно
Азагілін® Асіно
Таблетки 1 мг блістер №30
Асіно Україна
від 679,78 грн
в 385 аптеках
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Амантин
Амантин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Асіно Україна
від 258,42 грн
в 376 аптеках
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Праміпексол ІС
Праміпексол ІС
Таблетки 0,25 мг блістер №30
ІнтерХім
від 221,28 грн
в 372 аптеках
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Левоком ретард Асіно
Левоком ретард Асіно
Таблетки пролонгованої дії 100 мг + 25 мг блістер №100
Acino Pharma
від 425,50 грн
в 366 аптеках
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