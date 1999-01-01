Київ
ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04B
ДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N04
ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04B
ДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B A
ДОФА та його похідні
N04B B
Похідні адамантану
N04B C
Агоністи допаміну
N04B D
Інгібітори моноаміноксидази типу В
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Праміпексол Асіно
Таблетки 1 мг блістер №30
Асіно Україна
від
728,91
грн
в 1413 аптеках інших міст
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Левоком
Таблетки 250 мг + 25 мг блістер в пачці №100
Асіно
від
629,86
грн
в 856 аптеках
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Праміпекс
Таблетки 0,25 мг №30
Асіно
від
332,40
грн
в 715 аптеках
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Левоком
Таблетки 250 мг + 25 мг блістер в пачці №30
Асіно
від
189,17
грн
в 667 аптеках
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Амантин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №60
Асіно Україна
від
545,39
грн
в 631 аптеці
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Левоком ретард
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 200 мг + 50 мг блістер №100
Асіно
від
791,89
грн
в 623 аптеках
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Конфундус®
Таблетки 25 мг + 250 мг блістер №100
Гледфарм
від
259,89
грн
в 537 аптеках
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Пк-Мерц
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №30
Асіно
від
469,57
грн
в 496 аптеках
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Праміпекс
Таблетки 1 мг №30
Асіно
від
871,60
грн
в 466 аптеках
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Неомідантан
Капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
від
461,76
грн
в 456 аптеках
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Праміпекс® XR
Таблетки пролонгованої дії 0,75 мг блістер №30
Асіно
від
589,78
грн
в 417 аптеках
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Мадопар®
Таблетки 200 мг + 50 мг пляшка №100
Рош Україна
від
1346,00
грн
в 415 аптеках
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Праміпекс® XR
Таблетки пролонгованої дії 1,5 мг блістер №30
Асіно
від
983,52
грн
в 409 аптеках
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Проноран®
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 50 мг №30
Серв'є
від
264,95
грн
в 399 аптеках
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Мірапекс® ПД
Таблетки пролонгованої дії 0,75 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
від
1306,44
грн
в 389 аптеках
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Мірапекс®
Таблетки 0,25 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
від
568,33
грн
в 389 аптеках
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Азагілін® Асіно
Таблетки 1 мг блістер №30
Асіно Україна
від
679,78
грн
в 385 аптеках
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Амантин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Асіно Україна
від
258,42
грн
в 376 аптеках
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Праміпексол ІС
Таблетки 0,25 мг блістер №30
ІнтерХім
від
221,28
грн
в 372 аптеках
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Левоком ретард Асіно
Таблетки пролонгованої дії 100 мг + 25 мг блістер №100
Acino Pharma
від
425,50
грн
в 366 аптеках
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Дозування
0.4 мг/мл
0.7 мг
0.18 мг
0.25 мг
0.52 мг
0.75 мг
0.088 мг
0.375 мг
1 мг
1.5 мг
1.05 мг
2 мг
3 мг
4 мг
5 мг
8 мг
10 мг/мл
25 мг + 250 мг
50 мг
100 мг
100 мг + 25 мг
200 мг + 50 мг
250 мг + 25 мг
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Корпорація Здоров'я
Кусум Фарм
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Медокемі
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Новартіс
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Рош Україна
САН
Серв'є
Тева
Тева Україна
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