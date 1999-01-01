Київ
ДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B B

Похідні адамантану

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N04ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04BДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B BПохідні адамантану
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Амантин
Амантин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №60
Асіно Україна
від 545,39 грн
в 631 аптеці
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Пк-Мерц
Пк-Мерц
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №30
Асіно
від 469,57 грн
в 496 аптеках
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Неомідантан
Неомідантан
Капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
від 461,76 грн
в 456 аптеках
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Амантин
Амантин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Асіно Україна
від 258,42 грн
в 376 аптеках
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Пк-Мерц
Пк-Мерц
Розчин для інфузій 0,4 мг/мл флакон 500 мл №2
Асіно
від 1892,00 грн
в 351 аптеці
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