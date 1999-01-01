Київ
ДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B A

ДОФА та його похідні

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N04ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04BДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B AДОФА та його похідні
Сортування: По популярності
Левоком
Левоком
Таблетки 250 мг + 25 мг блістер в пачці №100
Асіно
від 629,86 грн
в 856 аптеках
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Левоком
Левоком
Таблетки 250 мг + 25 мг блістер в пачці №30
Асіно
від 189,17 грн
в 667 аптеках
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Левоком ретард
Левоком ретард
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 200 мг + 50 мг блістер №100
Асіно
від 791,89 грн
в 623 аптеках
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Конфундус®
Конфундус®
Таблетки 25 мг + 250 мг блістер №100
Гледфарм
від 259,89 грн
в 537 аптеках
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Мадопар®
Мадопар®
Таблетки 200 мг + 50 мг пляшка №100
Рош Україна
від 1346,00 грн
в 415 аптеках
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Левоком ретард Асіно
Левоком ретард Асіно
Таблетки пролонгованої дії 100 мг + 25 мг блістер №100
Acino Pharma
від 425,50 грн
в 366 аптеках
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Конфундус® Тріо
Конфундус® Тріо
Таблетки, вкриті оболонкою флакон 200 мг/50 мг/ 200 мг №100
Кусум Фарм
від 2443,26 грн
в 303 аптеках
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Сталево
Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 150 мг/37,5 мг/ 200 мг №30
Оріон Корпорейшн
від 1402,55 грн
в 301 аптеці
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Сталево
Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 100 мг/25 мг/ 200 мг №30
Оріон Корпорейшн
від 1371,68 грн
в 296 аптеках
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Сталево
Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 200 мг/50 мг/ 200 мг №30
Оріон Корпорейшн
від 1370,63 грн
в 295 аптеках
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Сталево
Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 50 мг/12,5 мг/ 200 мг №30
Оріон Корпорейшн
від 1286,60 грн
в 291 аптеці
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Конфундус® Тріо
Конфундус® Тріо
Таблетки, вкриті оболонкою флакон 100 мг/25 мг/ 200 мг №100
Кусум Фарм
від 2760,02 грн
в 84 аптеках
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Левоком ретард Асіно
Левоком ретард Асіно
Таблетки пролонгованої дії 200 мг + 50 мг блістер №100
Acino Pharma
від 535,86 грн
в 68 аптеках
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Конфундус® Тріо
Конфундус® Тріо
Таблетки, вкриті оболонкою флакон 150 мг/37,5 мг/ 200 мг №100
Кусум Фарм
від 2699,15 грн
в 47 аптеках
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Наком®
Наком®
Таблетки 250 мг + 25 мг блістер №100
Sandoz
від 529,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Левоком ретард Асіно
Левоком ретард Асіно
Таблетки пролонгованої дії 100 мг + 25 мг блістер №30
Acino Pharma
Немає в наявності
Допікар
Допікар
Таблетки 25 мг + 250 мг блістер у коробці №50
Teva
Немає в наявності
Сталево
Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 50 мг/12,5 мг/ 200 мг №100
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
Допікар
Допікар
Таблетки 25 мг + 250 мг блістер у коробці №100
Teva
Немає в наявності
Сталево
Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 100 мг/25 мг/ 200 мг №100
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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