Київ
ДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B D
Інгібітори моноаміноксидази типу В
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N04
ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04B
ДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B D
Інгібітори моноаміноксидази типу В
N04B D01
Селегілін
N04B D02
Разагілін
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Азагілін® Асіно
Таблетки 1 мг блістер №30
Асіно Україна
від
679,78
грн
в 385 аптеках
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Азілект
Таблетки 1 мг блістер №30
Тева Україна
від
780,42
грн
в 309 аптеках
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Сагілія®
Таблетки 1 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
596,51
грн
в 304 аптеках
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Ельдеприл
Таблетки 5 мг флакон №100
Оріон Корпорейшн
від
1074,25
грн
в 288 аптеках
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Азагілін®
Таблетки 1 мг блістер в пачці №30
Асіно
від
692,60
грн
в 4 аптеках
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Разатард
Таблетки 1 мг блістер №30
Новартіс
Немає в наявності
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Разатард
Таблетки 1 мг блістер №100
Новартіс
Немає в наявності
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Юмекс®
Таблетки 5 мг №10
Санофі
Немає в наявності
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Юмекс®
Таблетки 5 мг №50
Санофі
Немає в наявності
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Дозування
1 мг
5 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
10
30
50
100
Виробник
Acino
Sanofi
Асіно Україна
Медокемі Лтд
Новартіс
Оріон Корпорейшн
Тева Україна
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