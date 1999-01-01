Київ
ДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B C

Агоністи допаміну

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N04ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04BДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B CАгоністи допаміну
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Праміпексол Асіно
Праміпексол Асіно
Таблетки 1 мг блістер №30
Асіно Україна
від 728,91 грн
в 1413 аптеках інших міст
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Праміпекс
Праміпекс
Таблетки 0,25 мг №30
Асіно
від 332,40 грн
в 715 аптеках
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Праміпекс
Праміпекс
Таблетки 1 мг №30
Асіно
від 871,60 грн
в 466 аптеках
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Праміпекс® XR
Праміпекс® XR
Таблетки пролонгованої дії 0,75 мг блістер №30
Асіно
від 589,78 грн
в 417 аптеках
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Праміпекс® XR
Праміпекс® XR
Таблетки пролонгованої дії 1,5 мг блістер №30
Асіно
від 983,52 грн
в 409 аптеках
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Проноран®
Проноран®
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 50 мг №30
Серв'є
від 264,95 грн
в 399 аптеках
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Мірапекс®
Мірапекс®
Таблетки 0,25 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
від 568,33 грн
в 389 аптеках
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Мірапекс® ПД
Мірапекс® ПД
Таблетки пролонгованої дії 0,75 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
від 1306,44 грн
в 389 аптеках
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Праміпексол ІС
Праміпексол ІС
Таблетки 0,25 мг блістер №30
ІнтерХім
від 221,28 грн
в 372 аптеках
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Мірапекс® ПД
Мірапекс® ПД
Таблетки пролонгованої дії 0,375 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
від 713,49 грн
в 363 аптеках
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Мірапекс® ПД
Мірапекс® ПД
Таблетки пролонгованої дії 1,5 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
від 2521,16 грн
в 356 аптеках
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Праміпексол ІС
Праміпексол ІС
Таблетки 1 мг блістер №30
ІнтерХім
від 691,03 грн
в 319 аптеках
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Мірапекс®
Мірапекс®
Таблетки 1 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
від 1727,70 грн
в 312 аптеках
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Праміпексол-ЗН
Праміпексол-ЗН
Таблетки 0,25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 153,26 грн
в 301 аптеці
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Піритан
Піритан
Таблетки 1 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 887,50 грн
в 296 аптеках
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Праміпексол-ЗН
Праміпексол-ЗН
Таблетки 1 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 471,65 грн
в 294 аптеках
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Піритан
Піритан
Таблетки 0,25 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 228,25 грн
в 39 аптеках
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Міраксол
Міраксол
Таблетки 0,25 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від 167,80 грн
в 16 аптеках
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Міраксол
Міраксол
Таблетки 1 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від 536,26 грн
в 13 аптеках
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Праміпексол Асіно
Праміпексол Асіно
Таблетки 0,25 мг блістер №30
Асіно Україна
від 348,03 грн
в 2 аптеках
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