Київ
ДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B C
Агоністи допаміну
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N04
ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04B
ДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B C
Агоністи допаміну
N04B C04
Ропінірол
N04B C05
Праміпексол
N04B C07
Апоморфін
N04B C08
Пірибедил
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Праміпексол Асіно
Таблетки 1 мг блістер №30
Асіно Україна
від
728,91
грн
в 1413 аптеках інших міст
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Праміпекс
Таблетки 0,25 мг №30
Асіно
від
332,40
грн
в 715 аптеках
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Праміпекс
Таблетки 1 мг №30
Асіно
від
871,60
грн
в 466 аптеках
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Праміпекс® XR
Таблетки пролонгованої дії 0,75 мг блістер №30
Асіно
від
589,78
грн
в 417 аптеках
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Праміпекс® XR
Таблетки пролонгованої дії 1,5 мг блістер №30
Асіно
від
983,52
грн
в 409 аптеках
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Проноран®
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 50 мг №30
Серв'є
від
264,95
грн
в 399 аптеках
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Мірапекс®
Таблетки 0,25 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
від
568,33
грн
в 389 аптеках
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Мірапекс® ПД
Таблетки пролонгованої дії 0,75 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
від
1306,44
грн
в 389 аптеках
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Праміпексол ІС
Таблетки 0,25 мг блістер №30
ІнтерХім
від
221,28
грн
в 372 аптеках
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Мірапекс® ПД
Таблетки пролонгованої дії 0,375 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
від
713,49
грн
в 363 аптеках
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Мірапекс® ПД
Таблетки пролонгованої дії 1,5 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
від
2521,16
грн
в 356 аптеках
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Праміпексол ІС
Таблетки 1 мг блістер №30
ІнтерХім
від
691,03
грн
в 319 аптеках
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Мірапекс®
Таблетки 1 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
від
1727,70
грн
в 312 аптеках
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Праміпексол-ЗН
Таблетки 0,25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
153,26
грн
в 301 аптеці
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Піритан
Таблетки 1 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
887,50
грн
в 296 аптеках
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Праміпексол-ЗН
Таблетки 1 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
471,65
грн
в 294 аптеках
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Піритан
Таблетки 0,25 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
228,25
грн
в 39 аптеках
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Міраксол
Таблетки 0,25 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
167,80
грн
в 16 аптеках
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Міраксол
Таблетки 1 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
536,26
грн
в 13 аптеках
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Праміпексол Асіно
Таблетки 0,25 мг блістер №30
Асіно Україна
від
348,03
грн
в 2 аптеках
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
табл. пролонг. дії, в/о
Дозування
0.7 мг
0.18 мг
0.25 мг
0.52 мг
0.75 мг
0.088 мг
0.375 мг
1 мг
1.5 мг
1.05 мг
2 мг
3 мг
4 мг
8 мг
10 мг/мл
50 мг
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Пакування
блістер
картридж 3 мл
Кількість штук в упаковці
5
14
28
30
56
84
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Виробник
Bioscience
ІнтерХім
Асіно
Асіно Україна
Берінгер Інгельхайм
Дексель
ЕВЕР Нейро Фарма
Корпорація Здоров'я
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Медокемі
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
САН
Серв'є
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