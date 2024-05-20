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Амантин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, №60 - Одеса (107131) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
579,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1), блістер (3)
615,06
Економія: -33,66 грн
581,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
670,20 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
612,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
676,92
Економія: -117,62 грн
559,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1), блістер (5)
579,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
616,46
Економія: -57,16 грн
559,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
610,99
Економія: -52,92 грн
558,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
594,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
579,70 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (2)
661,70
Економія: -68,36 грн
593,34 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
615,98
Економія: -42,88 грн
573,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1), блістер (5)
646,54
Економія: -68,50 грн
578,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
598,99
Економія: -40,92 грн
558,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
648,03
Економія: -88,67 грн
559,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1), блістер (4)
630,15
Економія: -56,83 грн
573,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
546,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
578,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2), блістер (5)
654,20
Економія: -64,57 грн
589,63 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1), блістер (1)
730,70
Економія: -167,10 грн
563,60 грн