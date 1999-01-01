Київ
Інші протиепілептичні засоби
N03A X11
Топірамат
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N03
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A X
Інші протиепілептичні засоби
N03A X11
Топірамат
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Топіромакс 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Асіно Україна
від
281,63
грн
в 672 аптеках
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Топіромакс 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Асіно Україна
від
554,08
грн
в 493 аптеках
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Топамакс®
Капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
від
522,27
грн
в 330 аптеках
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Топамакс®
Капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
від
334,55
грн
в 314 аптеках
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Топірамін
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг флакон №100
Фармасайнс
від
1699,15
грн
в 296 аптеках
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Топілепсин 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
306,60
грн
в 8 аптеках
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Топілентал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Teva
Немає в наявності
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Дроплет
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг №60
ТЕМАФАРМ
Немає в наявності
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Топілекс
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг №30
Г.Л. Фарма
Немає в наявності
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Топілентал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Teva
Немає в наявності
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Топілепсин 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Топілепсин 50
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Топірамін
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №60
Фармасайнс
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
капс.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
25 мг
50 мг
100 мг
200 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
28
30
60
100
Виробник
G.L. Pharma
TEMAPHARM
Асіно Україна
Джонсон і Джонсон Україна
Корпорація Здоров'я
Тева
Тева Украина
Фармасайнс
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