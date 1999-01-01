Київ
Інші протиепілептичні засоби
N03A X11

Топірамат

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N03ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03AПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A XІнші протиепілептичні засоби
N03A X11Топірамат
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Топіромакс 25
Топіромакс 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Асіно Україна
від 281,63 грн
в 672 аптеках
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Топіромакс 100
Топіромакс 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Асіно Україна
від 554,08 грн
в 493 аптеках
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Топамакс®
Топамакс®
Капсули 50 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
від 522,27 грн
в 330 аптеках
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Топамакс®
Топамакс®
Капсули 25 мг флакон №28
Джонсон і Джонсон Україна
від 334,55 грн
в 314 аптеках
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Топірамін
Топірамін
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг флакон №100
Фармасайнс
від 1699,15 грн
в 296 аптеках
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Топілепсин 100
Топілепсин 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 306,60 грн
в 8 аптеках
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Топілентал
Топілентал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Teva
Немає в наявності
Дроплет
Дроплет
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг №60
ТЕМАФАРМ
Немає в наявності
Топілекс
Топілекс
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг №30
Г.Л. Фарма
Немає в наявності
Топілентал
Топілентал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Teva
Немає в наявності
Топілепсин 25
Топілепсин 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Топілепсин 50
Топілепсин 50
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Топірамін
Топірамін
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №60
Фармасайнс
Немає в наявності
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