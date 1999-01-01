Київ
Інші протиепілептичні засоби
N03A X14

Леветирацетам

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N03ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03AПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A XІнші протиепілептичні засоби
N03A X14Леветирацетам
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Левіцитам 500
Левіцитам 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Асіно Україна
від 1114,67 грн
в 710 аптеках
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Кеппра®
Кеппра®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №60
ЮСБ Фарма Сектор
від 1137,74 грн
в 602 аптеках
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Левіцитам 250
Левіцитам 250
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №60
Асіно Україна
від 627,47 грн
в 575 аптеках
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Кеппра®
Кеппра®
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №60
ЮСБ Фарма Сектор
від 572,46 грн
в 533 аптеках
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Десейз®
Десейз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 183,74 грн
в 474 аптеках
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Левіцитам 250
Левіцитам 250
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
Асіно Україна
від 310,74 грн
в 420 аптеках
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Кеппра®
Кеппра®
Таблетки, вкриті оболонкою 1000 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
від 1137,74 грн
в 418 аптеках
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Кеппра®
Кеппра®
Розчин оральний 100 мг/мл флакон 300 мл з мірним шприцем №1
ЮСБ Фарма Сектор
від 1176,47 грн
в 403 аптеках
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Леветирацетам Асіно
Леветирацетам Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Асіно Україна
від 367,06 грн
в 383 аптеках
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Левіцитам 500
Левіцитам 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Асіно Україна
від 616,99 грн
в 374 аптеках
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Левіцитам
Левіцитам
Розчин оральний 100 мг/мл флакон 300 мл з мірним шприцем №1
Асіно Україна
від 905,54 грн
в 312 аптеках
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Летрам
Летрам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №30
Гетеро Лабс
від 855,00 грн
в 291 аптеці
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Летрам
Летрам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
Гетеро Лабс
від 312,90 грн
в 291 аптеці
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Летрам
Летрам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Гетеро Лабс
від 562,14 грн
в 291 аптеці
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Крампаліка
Крампаліка
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 200,17 грн
в 291 аптеці
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Левеніум
Левеніум
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №50
САН
від 552,72 грн
в 290 аптеках
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Логуфен®
Логуфен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 395,87 грн
в 251 аптеці
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Леветирацетам Асіно
Леветирацетам Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №60
Асіно Україна
від 183,74 грн
в 235 аптеках
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Десейз®
Десейз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 91,87 грн
в 107 аптеках
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Логуфен®
Логуфен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №60
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 190,66 грн
в 86 аптеках
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