Київ
Інші протиепілептичні засоби
N03A X14
Леветирацетам
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N03
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A X
Інші протиепілептичні засоби
N03A X14
Леветирацетам
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Левіцитам 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Асіно Україна
від
1114,67
грн
в 710 аптеках
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Кеппра®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №60
ЮСБ Фарма Сектор
від
1137,74
грн
в 602 аптеках
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Левіцитам 250
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №60
Асіно Україна
від
627,47
грн
в 575 аптеках
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Кеппра®
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №60
ЮСБ Фарма Сектор
від
572,46
грн
в 533 аптеках
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Десейз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
183,74
грн
в 474 аптеках
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Левіцитам 250
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
Асіно Україна
від
310,74
грн
в 420 аптеках
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Кеппра®
Таблетки, вкриті оболонкою 1000 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
від
1137,74
грн
в 418 аптеках
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Кеппра®
Розчин оральний 100 мг/мл флакон 300 мл з мірним шприцем №1
ЮСБ Фарма Сектор
від
1176,47
грн
в 403 аптеках
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Леветирацетам Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Асіно Україна
від
367,06
грн
в 383 аптеках
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Левіцитам 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Асіно Україна
від
616,99
грн
в 374 аптеках
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Левіцитам
Розчин оральний 100 мг/мл флакон 300 мл з мірним шприцем №1
Асіно Україна
від
905,54
грн
в 312 аптеках
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Летрам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №30
Гетеро Лабс
від
855,00
грн
в 291 аптеці
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Летрам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
Гетеро Лабс
від
312,90
грн
в 291 аптеці
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Летрам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Гетеро Лабс
від
562,14
грн
в 291 аптеці
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Крампаліка
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
200,17
грн
в 291 аптеці
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Левеніум
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №50
САН
від
552,72
грн
в 290 аптеках
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Логуфен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
395,87
грн
в 251 аптеці
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Леветирацетам Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №60
Асіно Україна
від
183,74
грн
в 235 аптеках
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Десейз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
91,87
грн
в 107 аптеках
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Логуфен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №60
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
190,66
грн
в 86 аптеках
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
р-н орал.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
100 мг/мл
250 мг
500 мг
750 мг
1000 мг
Пакування
блістер
фл. 5 мл
фл. 300 мл
фл. зі шприц-дозатором 200 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
30
50
60
Виробник
Aspiro Pharma Limited
Grindeks
Sandoz
Асіно Україна
Біосайнс
Гетеро Лабс
Д-р. Редді'с
Дарниця ФФ
Джубілант Дженерікс
Кусум Фарм
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Містрал Кепітал Менеджмент
Ривофарм
САН
Санофи-Авентис Украина
Тева Украина
Уорлд Медицин
ЮСБ Фарма Сектор
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