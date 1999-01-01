Київ
Інші протиепілептичні засоби
N03A X18

Лакозамід

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N03ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03AПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A XІнші протиепілептичні засоби
N03A X18Лакозамід
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Лакозам®
Лакозам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №56
Асіно
від 1105,35 грн
в 325 аптеках
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Лакозам®
Лакозам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №56
Асіно
від 665,73 грн
в 314 аптеках
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Вімпат®
Вімпат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №14
ЮСБ Фарма Сектор
від 728,47 грн
в 26 аптеках
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Вімпат®
Вімпат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №14
ЮСБ Фарма Сектор
від 391,53 грн
в 18 аптеках
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