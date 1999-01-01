Київ
Інші протиепілептичні засоби
N03A X18
Лакозамід
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N03
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A X
Інші протиепілептичні засоби
N03A X18
Лакозамід
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Лакозам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №56
Асіно
від
1105,35
грн
в 325 аптеках
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Лакозам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №56
Асіно
від
665,73
грн
в 314 аптеках
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Вімпат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №14
ЮСБ Фарма Сектор
від
728,47
грн
в 26 аптеках
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Вімпат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №14
ЮСБ Фарма Сектор
від
391,53
грн
в 18 аптеках
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Дозування
50 мг
100 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
14
56
Виробник
Асіно
ЮСБ Фарма Сектор
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