Київ
Інші протиепілептичні засоби
N03A X15
Зонісамід
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N03
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A X
Інші протиепілептичні засоби
N03A X15
Зонісамід
Сортування:
По популярності
Фільтр
Зоресан®
Капсули тверді 100 мг блістер №30
Гледфарм
від
450,00
грн
в 332 аптеках
Знайти в аптеках
Зоресан®
Капсули тверді 50 мг блістер №30
Гледфарм
від
284,40
грн
в 47 аптеках
Знайти в аптеках
Зоресан®
Капсули тверді 25 мг блістер №30
Гледфарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
25 мг
50 мг
100 мг
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню