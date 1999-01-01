Київ
Інші протиепілептичні засоби
N03A X15

Зонісамід

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N03ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03AПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A XІнші протиепілептичні засоби
N03A X15Зонісамід
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Зоресан®
Зоресан®
Капсули тверді 100 мг блістер №30
Гледфарм
від 450,00 грн
в 332 аптеках
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Зоресан®
Зоресан®
Капсули тверді 50 мг блістер №30
Гледфарм
від 284,40 грн
в 47 аптеках
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Зоресан®
Зоресан®
Капсули тверді 25 мг блістер №30
Гледфарм
Немає в наявності
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