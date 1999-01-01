Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
M09A X

Різні засоби, що застосовуються у разі патології опорно-рухового апарату

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M09ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
M09AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
M09A XРізні засоби, що застосовуються у разі патології опорно-рухового апарату
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Траумель С
Траумель С
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 885,50 грн
в 958 аптеках
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Траумель С
Траумель С
Таблетки контейнер №50
Heel
від 352,70 грн
в 918 аптеках
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Терафлекс®
Терафлекс®
Капсули флакон №60
Байєр
від 509,00 грн
в 913 аптеках
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Алфлутоп
Алфлутоп
Розчин для ін'єкцій ампула 1 мл №10
КО "Біотехнос" АО
від 1172,93 грн
в 905 аптеках
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Терафлекс®
Терафлекс®
Капсули флакон №120
Байєр
від 876,19 грн
в 901 аптеці
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Дискус Композитум
Дискус Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 1369,00 грн
в 863 аптеках
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Цель Т
Цель Т
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Heel
від 1809,91 грн
в 835 аптеках
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Протекон®
Протекон®
Таблетки, вкриті оболонкою контейнер №60
Organosyn Life Sciences
від 424,28 грн
в 708 аптеках
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Сольвенцій
Сольвенцій
Розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
від 130,40 грн
в 574 аптеках
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Остеолон
Остеолон
Розчин для ін'єкцій 2,25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
від 2016,52 грн
в 564 аптеках
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Хондроітин® Комплекс
Хондроітин® Комплекс
Капсули блістер у пачці №60
Фітофарм
від 411,50 грн
в 540 аптеках
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Протекон®
Протекон®
Таблетки, вкриті оболонкою контейнер №120
Organosyn Life Sciences
від 795,57 грн
в 506 аптеках
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Цель Т
Цель Т
Таблетки контейнер №50
Heel
від 376,33 грн
в 494 аптеках
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Артифлекс Плюс
Артифлекс Плюс
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Здоров'я ФК
від 382,39 грн
в 437 аптеках
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Хондра-Сила®
Хондра-Сила®
Капсули блістер в пачці №60
Фармак
від 278,81 грн
в 427 аптеках
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Артифлекс
Артифлекс
Крем туба 40 г №1
Корпорація Здоров'я
від 109,19 грн
в 386 аптеках
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Остеолон
Остеолон
Розчин для ін'єкцій 2,25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
від 892,56 грн
в 384 аптеках
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Кальциум фосфорикум сіль доктора Шюсслера №2
Кальциум фосфорикум сіль доктора Шюсслера №2
Таблетки 250 мг флакон №80
ДХУ
від 240,10 грн
в 379 аптеках
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Мовекс® Комфорт
Мовекс® Комфорт
Таблетки, вкриті оболонкою пляшка №60
Мові Хелс ГмбХ
від 481,60 грн
в 369 аптеках
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Кальциум флуоратум сіль доктора Шюсслера №1
Кальциум флуоратум сіль доктора Шюсслера №1
Таблетки флакон №80
ДХУ
від 245,60 грн
в 368 аптеках
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