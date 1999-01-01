Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
M09A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M09
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
M09A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
M09A B
Ферменти
M09A X
Різні засоби, що застосовуються у разі патології опорно-рухового апарату
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Траумель С
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
885,50
грн
в 958 аптеках
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Траумель С
Таблетки контейнер №50
Heel
від
352,70
грн
в 918 аптеках
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Терафлекс®
Капсули флакон №60
Байєр
від
509,00
грн
в 913 аптеках
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Алфлутоп
Розчин для ін'єкцій ампула 1 мл №10
КО "Біотехнос" АО
від
1172,93
грн
в 905 аптеках
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Терафлекс®
Капсули флакон №120
Байєр
від
876,19
грн
в 901 аптеці
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Дискус Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
1369,00
грн
в 863 аптеках
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Серрата®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг стрип №150
Гледфарм
від
1063,00
грн
в 857 аптеках
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Цель Т
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Heel
від
1809,91
грн
в 835 аптеках
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Протекон®
Таблетки, вкриті оболонкою контейнер №60
Organosyn Life Sciences
від
424,28
грн
в 708 аптеках
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Фібриназа-20
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
від
301,21
грн
в 616 аптеках
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Фібриназа-10
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
від
272,05
грн
в 604 аптеках
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Сольвенцій
Розчин оральний флакон 25 мл №1
Українська фармацевтична компанія
від
130,40
грн
в 574 аптеках
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Остеолон
Розчин для ін'єкцій 2,25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
від
2016,52
грн
в 564 аптеках
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Хондроітин® Комплекс
Капсули блістер у пачці №60
Фітофарм
від
411,50
грн
в 540 аптеках
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Протекон®
Таблетки, вкриті оболонкою контейнер №120
Organosyn Life Sciences
від
795,57
грн
в 506 аптеках
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Цель Т
Таблетки контейнер №50
Heel
від
376,33
грн
в 494 аптеках
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Мовіназа®-10 мг
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг блістер №30
Мові Хелс ГмбХ
від
313,05
грн
в 476 аптеках
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Мовіназа®-20 мг
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг блістер №30
Мові Хелс ГмбХ
від
449,15
грн
в 469 аптеках
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Артифлекс Плюс
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Здоров'я ФК
від
382,39
грн
в 437 аптеках
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Хондра-Сила®
Капсули блістер в пачці №60
Фармак
від
278,81
грн
в 427 аптеках
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табл. в/плівк. обол.
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20 мг
20 мг/2 мл
250 мг
480 мг
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Украинская фармацевтическая компания
Фармак
Фітофарм
Хеель
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