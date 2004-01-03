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Список виробниківSS.C. "Biotehnos" S.A.

Виробник: S.C. "Biotehnos" S.A.

ТОВ «БІОТЕХНОС»
08129, Київська обл., Києво- Cвятошинський р-н,
+38 (044) 406 48 90
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Знайдено: 1 препарат
Алфлутоп розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 10; КО "Біотехнос" АО
Алфлутоп Розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 10 КО "Біотехнос" АО
В 1084 аптеках
від 1068,18 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
08129, Київська обл., Києво- Cвятошинський р-н,
+38 (044) 406 48 90
Знайдено: 1 препарат
Алфлутоп розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 10; КО "Біотехнос" АО
Алфлутоп Розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 10 КО "Біотехнос" АО
В 1084 аптеках
від 1068,18 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції