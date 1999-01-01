Київ
Різні засоби, що застосовуються у разі патології опорно-рухового апарату
M09A X10

Рисдіплам

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M09ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
M09AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
M09A XРізні засоби, що застосовуються у разі патології опорно-рухового апарату
M09A X10Рисдіплам
Сортування: По популярності
Еврісді
Еврісді
Порошок для орального розчину 0,75 мг/мл пляшка мл в комплекті з адаптером і шприцами оральными №1
Рош
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране