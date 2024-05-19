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Алфлутоп розчин для ін'єкцій ампула 1 мл, №10 - Київ (245367) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1086 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
1266,99
Економія: -176,54 грн
1090,45 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
1196,60
Економія: -66,80 грн
1129,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1192,20
Економія: -62,40 грн
1129,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: ампула (8)
1069,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
1226,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
1232,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
1069,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
1248,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
1192,20
Економія: -62,40 грн
1129,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (4)
1285,99
Економія: -195,54 грн
1090,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
1068,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
1223,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
1550,00
Економія: -310,47 грн
1239,53 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
1196,60
Економія: -66,80 грн
1129,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
1192,20
Економія: -62,40 грн
1129,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
1196,60
Економія: -66,80 грн
1129,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2), ампула (7)
1310,50
Економія: -204,91 грн
1105,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
1235,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
1196,60
Економія: -66,80 грн
1129,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
1228,50 грн