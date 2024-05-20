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Анагрелід-Віста капсули тверді 0,5 мг пляшка, №100 - Одеса (806197) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
7475,78 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (2)
8251,77
Економія: -476,74 грн
7775,03 грн
Подорожник
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Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
8073,90 грн
Ощад аптека
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Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
8073,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
8073,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
8073,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
8873,82
Економія: -1136,52 грн
7737,30 грн
Подорожник
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Володарка, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
8073,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
8396,40
Економія: -704,01 грн
7692,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
8073,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Шкільна, 33-А
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
8073,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
8073,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
8073,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
8073,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
8073,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
8073,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
8073,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
8073,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Д
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
8073,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
9091,22
Економія: -1354,01 грн
7737,21 грн