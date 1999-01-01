Київ
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X
ІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X
ІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X A
Сполуки платини
L01X B
Метилгідразини
L01X C
Моноклональні антитіла
L01X D
Сенсибілізуючі засоби для застосування у фотодинамічній/промененвій терапії
L01X E
Інгібітори протеінкінази
L01X F
Ретиноїди для лікування раку
L01X G
Інгібітори протеасом
L01X J
Інгібітори сигнального шляху Hedgehog
L01X K
Інгібітори полі (ADP-рибози) полімерази (PARP)
L01X X
Інші антинеопластичні препарати
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Гідроксисечовина Медак
Капсули 500 мг блістер №100
Медак
від
2033,85
грн
в 441 аптеці
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Хлортрианізен
Таблетки 12 мг блістер у коробці у коробці №100
Здоров'я ФК
від
389,57
грн
в 327 аптеках
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Цисплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
від
672,21
грн
в 305 аптеках
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Цисплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
від
691,40
грн
в 296 аптеках
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Анагрелід-Віста
Капсули тверді 0,5 мг пляшка №100
Містрал Кепітал Менеджмент
від
8532,99
грн
в 293 аптеках
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Цисплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 0,5 мг/мл флакон 100 мл №1
Teva
від
818,30
грн
в 291 аптеці
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Оксаліплатин Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 10 мл №1
Амакса
від
824,18
грн
в 288 аптеках
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Карбоплатин Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 450 мг флакон 45 мл №1
від
2380,80
грн
в 285 аптеках
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Карбоплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 45 мл №1
Тева Україна
від
1484,95
грн
в 285 аптеках
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Оксаліплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
від
837,00
грн
в 285 аптеках
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Оксаліплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 40 мл №1
Ebewe Pharma
від
2403,00
грн
в 284 аптеках
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Карбоплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 15 мл №1
Тева Україна
від
169,50
грн
в 284 аптеках
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Оксаліплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 30 мл №1
Ebewe Pharma
від
2024,64
грн
в 284 аптеках
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Карбоплатин Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 600 мг флакон 60 мл №1
від
4213,20
грн
в 284 аптеках
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Оксаліплатин-ААР
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 20 мл №1
AAR Pharma FZ LLC
від
1301,30
грн
в 283 аптеках
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Оксаліплатин-ААР
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 10 мл №1
AAR Pharma FZ LLC
від
783,00
грн
в 283 аптеках
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Гідроксикарбамід-Віста
Капсули 500 мг блістер №100
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2632,32
грн
в 283 аптеках
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Цисплатин-ААР
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 50 мл №1
AAR Pharma FZ LLC
від
749,60
грн
в 283 аптеках
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Оксаліплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Ebewe Pharma
від
1392,30
грн
в 283 аптеках
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Карбоплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Тева Україна
від
278,10
грн
в 283 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
конц. д/п інф. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
конц.д/п р-ну д/інф
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/п р-ну д/інф.
пор. д/п р-ра д/ін.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін. або інф.
пор. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/інф.
пор.ліоф. д/п р-ну д/ін
р-н д/ін.
р-н д/інф.
табл.
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
0.5 мг
0.5 мг/мл
0.25 мг
1 мг
1 мг/мл
2 мг/мл
2.5 мг
3.5 мг
5 мг/мл
10 мг
10 мг/мл
12 мг
25 мг
40 мг
50 мг
60 мг
100 мг
150 мг
250 мг
450 мг
500 мг
600 мг
3750 МО
5000 МО
10000 МО
10000 ОД
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Пакування
амп. 2 мл
блістер
блістер у коробці
пляшка
фл.
фл. 4 мл
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 40 мл
фл. 45 мл
фл. 50 мл
фл. 60 мл
фл. 100 мл
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Кількість штук в упаковці
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50
56
60
100
112
448
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Виробник
AAR Pharma FZ LLC
Accord Healthcare Polska
Actavis
Almeda Pharmaceuticals
Amaxa LTD
Cheplapharm Arzneimittel
Ebewe Pharma
Egis
Globela Pharma Pvt Ltd
M. Biotech Ltd.
Medac
Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH
Mistral Capital Management
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Roche
Sygma-Tau
Аккорд Хелскеа Польска
Амакса
АстраЗенека
Ауробіндо Фарма
Гетеро Лабс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Еббві Біофармасьютікалз
Елмек Фарма Сервісес
Здоровье
Люмьер Фарма
М.Біотек Лтд.
Медак
Медичний центр М.Т.К.
Мілі Хелскере Лімітед
Містрал Кепітал Менеджмент
НІР
ООО "БУСТ ФАРМА"
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Санофі-Авентіс Україна
Серв'є
Тева
Тева Украина
Тева Україна
Фармак
Фармасайнс
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