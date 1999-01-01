Київ
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X

ІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01XІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
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Гідроксисечовина Медак
Гідроксисечовина Медак
Капсули 500 мг блістер №100
Медак
від 2033,85 грн
в 441 аптеці
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Хлортрианізен
Хлортрианізен
Таблетки 12 мг блістер у коробці у коробці №100
Здоров'я ФК
від 389,57 грн
в 327 аптеках
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Цисплатин "Ебеве"
Цисплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
від 672,21 грн
в 305 аптеках
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Цисплатин "Ебеве"
Цисплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
від 691,40 грн
в 296 аптеках
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Анагрелід-Віста
Анагрелід-Віста
Капсули тверді 0,5 мг пляшка №100
Містрал Кепітал Менеджмент
від 8532,99 грн
в 293 аптеках
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Цисплатин-Тева
Цисплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 0,5 мг/мл флакон 100 мл №1
Teva
від 818,30 грн
в 291 аптеці
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Оксаліплатин Амакса
Оксаліплатин Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 10 мл №1
Амакса
від 824,18 грн
в 288 аптеках
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Карбоплатин Медак
Карбоплатин Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 450 мг флакон 45 мл №1
від 2380,80 грн
в 285 аптеках
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Карбоплатин-Тева
Карбоплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 45 мл №1
Тева Україна
від 1484,95 грн
в 285 аптеках
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Оксаліплатин "Ебеве"
Оксаліплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
від 837,00 грн
в 285 аптеках
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Оксаліплатин "Ебеве"
Оксаліплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 40 мл №1
Ebewe Pharma
від 2403,00 грн
в 284 аптеках
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Карбоплатин-Тева
Карбоплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 15 мл №1
Тева Україна
від 169,50 грн
в 284 аптеках
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Оксаліплатин "Ебеве"
Оксаліплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 30 мл №1
Ebewe Pharma
від 2024,64 грн
в 284 аптеках
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Карбоплатин Медак
Карбоплатин Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 600 мг флакон 60 мл №1
від 4213,20 грн
в 284 аптеках
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Оксаліплатин-ААР
Оксаліплатин-ААР
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 20 мл №1
AAR Pharma FZ LLC
від 1301,30 грн
в 283 аптеках
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Оксаліплатин-ААР
Оксаліплатин-ААР
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 10 мл №1
AAR Pharma FZ LLC
від 783,00 грн
в 283 аптеках
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Гідроксикарбамід-Віста
Гідроксикарбамід-Віста
Капсули 500 мг блістер №100
Містрал Кепітал Менеджмент
від 2632,32 грн
в 283 аптеках
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Цисплатин-ААР
Цисплатин-ААР
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 50 мл №1
AAR Pharma FZ LLC
від 749,60 грн
в 283 аптеках
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Оксаліплатин "Ебеве"
Оксаліплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Ebewe Pharma
від 1392,30 грн
в 283 аптеках
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Карбоплатин-Тева
Карбоплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Тева Україна
від 278,10 грн
в 283 аптеках
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