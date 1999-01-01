На початку ХІХ ст. німецький хімік та фармаколог Фрідріх Сертюнер (Friedrich Sertürner) виділив морфін з опіуму. Ця подія стала першою в низці наступних епізодів успішного виділення хіміками та фармакологами сполук рослинного походження: ксантину (1817 р.), стрихніну (1818 р.), атропіну (1819 р.), хініну (1820 р.) та кофеїну (1820 р.) (Heinrich M., 2013). Ці сполуки почали називати алкалоїдами.

У 1819 р. термін «алкалоїд» ввів у науковий обіг німецький хімік Карл Фрідріх Вільгельм Майснер (Carl Friedrich Wilhelm Meissner). Поняття «алкалоїд» походить від латинського кореня alkali (луг) та грецького суфіксу -οειδής- (подібний). Разом з тим слід пам'ятати, що цей термін почав широко використовуватися у науковій літературі тільки з 80-х років XIX століття (Talapatra S.K., Talapatra B., 2015).

Що таке алкалоїди?

Алкалоїди — це основні азотовмісні органічні сполуки, переважно рослинного походження. Атом (або атоми) азоту в молекулі алкалоїду з'являється внаслідок метаболізму амінокислот. Алкалоїди мають виражену біологічну активність, тому вони відіграють важливу роль у взаємодії рослин з навколишнім середовищем.

Алкалоїди та алкалоїдвмісні екстракти рослин до цього часу застосовують як лікарські засоби, отрути та психоактивні препарати.

Станом на жовтень 2020 р. близько 27,7 тис. алкалоїдів було включено до «Словника речовин природного походження» (Dictionary of Natural Products — DNP (Heinrich M. et al., 2021).

Алкалоїди в медицині. Користь для людини

Препарати рослинного походження (алкалоїди) та їх дія (Roy A., 2017)

Алкалоїд Рослина, з якої було виділено Дія Аймалін Раувольфія зміїна (Rauwolfia serpentine) Антиаритмічна Атропін Беладона (Atrópa belladónna) Антихолінергічна Берберин Барбарис звичайний (Bérberis vulgáris) Антидіарейна (при бацилярній діареї) Вінбластин Катарантус рожевий (Catharanthus roseus) Протипухлинна Вінкамін Барвінок малий (Vínca mínor) Вазодилатувальна Дезерпідин, резерпін Раувольфія чотирилиста (Rauvolfia tetraphylla) Антигіпертензивна, транквілізувальна Йохімбін Йохімбе (Pausinystalia yohimbe) Стимулювальна, афродизіак Кодеїн Мак снодійний (Papaver somniferum) Протикашльова, знеболювальна Кокаїн Кокаїновий кущ або кока (Erythróxylum cóca) Місцевоанестезувальна Колхіцин Пізньоцвіт осінній (Colchicum autumnale) Антиподагрична Кофеїн Кава аравійська (Coffea arabica) Стимулювальна щодо центральної нервової системи Лобелін Лобелія здута (Lobelia inflate) Відхаркувальна Морфін Мак снодійний (Papaver somniferum) Знеболювальна Нікотін Тютюн звичайний (Nicotiana tabacum) Стимулювальна, агоніст н- холінорецепторів Носкапін Мак снодійний (Papaver somniferum) Протикашльова Пеллетієрин Гранат звичайний (Punica granatum) Антигельмінтна Пилокарпін Пилокарпус перистолистий(Pilocarpus pennatifolius) Міотична Сангвінарин Сангвінарія канадська (Sanguinaria санаденсіс) Антибактеріальна, активний щодо збудника чуми Тубокурарин Хондродендрон повстяний (Chondrodendron tomentosum) Міорелаксувальна Хінідин Хінне дерево (Cinchona officinalis) Антиаритмічна Еметин Іпекакуана, або блювотний корінь (Carapichea ipecacuanha) Антипротозойна Ефедрин Ялівець китайський (Ephedra sinica) Антиастматична

Токсична дія (шкода) алкалоїдів. Протипоказання до застосування алкалоїдів

Алкалоїди можуть впливати (у тому числі й негативно) на велику кількість метаболічних процесів у різних органах та системах організму людини та тварин.

Токсична (негативна) дія алкалоїдів може посилюватися у результаті:

порушення роботи ферментативних систем, що забезпечують нормальну життєдіяльність органів, систем та організму загалом;

інгібування синтезу та репарації дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) шляхом механізму інтеркаляції (вставлення або додавання сторонньої молекули між двома комплементарними основами у молекулі ДНК), що є причиною появи мутацій та порушення процесів транскрипції або реплікації (MatsuuraH.N., Fett-Neto A.G., 2017).

Опис токсичної дії конкретних препаратів, що містять у своєму складі алкалоїди, перелік небажаних ефектів, протипоказання до їх призначення дивіться у повній інструкції для застосування лікарського засобу на apteki.ua.