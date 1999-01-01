Київ
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01C

АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01CАЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
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Паклітаксел "Ебеве"
Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 300 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
від 3992,90 грн
в 321 аптеці
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Паклітаксел "Ебеве"
Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 30 мг флакон 5 мл №1
Ebewe Pharma
від 579,00 грн
в 305 аптеках
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Паклітаксел "Ебеве"
Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг флакон 16.7 мл №1
Ebewe Pharma
від 1451,46 грн
в 302 аптеках
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Іринотекан Медак
Іринотекан Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг флакон 5 мл №1
від 1712,85 грн
в 289 аптеках
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Паклітаксел Амакса
Паклітаксел Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг/мл флакон 5 мл №1
Амакса
від 604,90 грн
в 289 аптеках
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Іринотекан Амакса
Іринотекан Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 15 мл №1
від 3541,44 грн
в 288 аптеках
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Іринотекан Медак
Іринотекан Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 300 мг флакон 15 мл №1
від 4896,17 грн
в 287 аптеках
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Паклітаксел Амакса
Паклітаксел Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг/мл флакон 50 мл №1
Амакса
від 3173,00 грн
в 286 аптеках
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Іринотекан Амакса
Іринотекан Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 2 мл №1
Амакса
від 763,70 грн
в 285 аптеках
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Іринотекан Амакса
Іринотекан Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 5 мл №1
від 1344,73 грн
в 285 аптеках
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Доцетаксел "Ебеве"
Доцетаксел "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг флакон 2 мл №1
Ebewe Pharma
від 897,80 грн
в 284 аптеках
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Неотаксел
Неотаксел
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 16.67 мл №1
Мілі Хелскере
від 302,10 грн
в 283 аптеках
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Паклітаксел-ААР
Паклітаксел-ААР
Концентрат для розчину для інфузій 300 мг флакон 50 мл №1
AAR Pharma FZ LLC
від 3452,30 грн
в 283 аптеках
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Неотаксел
Неотаксел
Концентрат для розчину для інфузій 30 мг флакон 5 мл №1
Мілі Хелскере
від 151,00 грн
в 283 аптеках
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Вінкристин-Тева
Вінкристин-Тева
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
від 132,00 грн
в 44 аптеках
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Вінкристин-Тева
Вінкристин-Тева
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
від 467,86 грн
в 23 аптеках
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Вінорельбін "Ебеве"
Вінорельбін "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 5 мл №1
від 2319,46 грн
в 9 аптеках
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Вінорельбін-Віста
Вінорельбін-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 5 мл №1
від 2971,98 грн
в 6 аптеках
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Етопозид-Тева
Етопозид-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Україна
від 782,06 грн
в 5 аптеках
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Ірнізет
Ірнізет
Концентрат для розчину для інфузій 300 мг/15 мл флакон №1
Ауробіндо Фарма
від 3456,40 грн
в 3 аптеках інших міст
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На початку ХІХ ст. німецький хімік та фармаколог Фрідріх Сертюнер (Friedrich Sertürner) виділив морфін з опіуму. Ця подія стала першою в низці наступних епізодів успішного виділення хіміками та фармакологами сполук рослинного походження: ксантину (1817 р.), стрихніну (1818 р.), атропіну (1819 р.), хініну (1820 р.) та кофеїну (1820 р.) (Heinrich M., 2013). Ці сполуки почали називати алкалоїдами.

У 1819 р. термін «алкалоїд» ввів у науковий обіг німецький хімік Карл Фрідріх Вільгельм Майснер (Carl Friedrich Wilhelm Meissner). Поняття «алкалоїд» походить від латинського кореня alkali (луг) та грецького суфіксу -οειδής- (подібний). Разом з тим слід пам'ятати, що цей термін почав широко використовуватися у науковій літературі тільки з 80-х років XIX століття (Talapatra S.K., Talapatra B., 2015).

Що таке алкалоїди?

Алкалоїди — це основні азотовмісні органічні сполуки, переважно рослинного походження. Атом (або атоми) азоту в молекулі алкалоїду з'являється внаслідок метаболізму амінокислот. Алкалоїди мають виражену біологічну активність, тому вони відіграють важливу роль у взаємодії рослин з навколишнім середовищем.

Алкалоїди та алкалоїдвмісні екстракти рослин до цього часу застосовують як лікарські засоби, отрути та психоактивні препарати.

Станом на жовтень 2020 р. близько 27,7 тис. алкалоїдів було включено до «Словника речовин природного походження» (Dictionary of Natural Products — DNP (Heinrich M. et al., 2021).

Алкалоїди в медицині. Користь для людини

Препарати рослинного походження (алкалоїди) та їх дія (Roy A., 2017)

АлкалоїдРослина, з якої було виділеноДія
АймалінРаувольфія зміїна (Rauwolfia serpentine)Антиаритмічна
АтропінБеладона (Atrópa belladónna)Антихолінергічна
БерберинБарбарис звичайний (Bérberis vulgáris)Антидіарейна (при бацилярній діареї)
ВінбластинКатарантус рожевий (Catharanthus roseus)Протипухлинна
ВінкамінБарвінок малий (Vínca mínor)Вазодилатувальна
Дезерпідин, резерпінРаувольфія чотирилиста (Rauvolfia tetraphylla)Антигіпертензивна, транквілізувальна
ЙохімбінЙохімбе (Pausinystalia yohimbe)Стимулювальна, афродизіак
КодеїнМак снодійний (Papaver somniferum)Протикашльова, знеболювальна
КокаїнКокаїновий кущ або кока (Erythróxylum cóca)Місцевоанестезувальна
КолхіцинПізньоцвіт осінній (Colchicum autumnale)Антиподагрична
КофеїнКава аравійська (Coffea arabica)Стимулювальна щодо центральної нервової системи
ЛобелінЛобелія здута (Lobelia inflate)Відхаркувальна
МорфінМак снодійний (Papaver somniferum)Знеболювальна
НікотінТютюн звичайний (Nicotiana tabacum)Стимулювальна, агоніст н- холінорецепторів
НоскапінМак снодійний (Papaver somniferum)Протикашльова
ПеллетієринГранат звичайний (Punica granatum)Антигельмінтна
ПилокарпінПилокарпус перистолистий(Pilocarpus pennatifolius)Міотична
СангвінаринСангвінарія канадська (Sanguinaria санаденсіс)Антибактеріальна, активний щодо збудника чуми
ТубокураринХондродендрон повстяний (Chondrodendron tomentosum)Міорелаксувальна
ХінідинХінне дерево (Cinchona officinalis)Антиаритмічна
ЕметинІпекакуана, або блювотний корінь (Carapichea ipecacuanha)Антипротозойна
ЕфедринЯлівець китайський (Ephedra sinica)Антиастматична

Токсична дія (шкода) алкалоїдів. Протипоказання до застосування алкалоїдів

Алкалоїди можуть впливати (у тому числі й негативно) на велику кількість метаболічних процесів у різних органах та системах організму людини та тварин.

Токсична (негативна) дія алкалоїдів може посилюватися у результаті:

  • порушення роботи ферментативних систем, що забезпечують нормальну життєдіяльність органів, систем та організму загалом;
  • інгібування синтезу та репарації дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) шляхом механізму інтеркаляції (вставлення або додавання сторонньої молекули між двома комплементарними основами у молекулі ДНК), що є причиною появи мутацій та порушення процесів транскрипції або реплікації (MatsuuraH.N., Fett-Neto A.G., 2017).

Опис токсичної дії конкретних препаратів, що містять у своєму складі алкалоїди, перелік небажаних ефектів, протипоказання до їх призначення дивіться у повній інструкції для застосування лікарського засобу на apteki.ua.

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