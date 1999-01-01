Київ
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01D

ЦИТОТОКСИЧНІ АНТИБІОТИКИ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01DЦИТОТОКСИЧНІ АНТИБІОТИКИ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
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Мітоксантрон "Ебеве"
Мітоксантрон "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
від 4337,70 грн
в 284 аптеках
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Доксорубіцин "Ебеве"
Доксорубіцин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 25 мл №1
Ebewe Pharma
від 968,00 грн
в 43 аптеках
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Епірубіцин "Ебеве"
Епірубіцин "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 50 мг флакон 25 мл №1
Ebewe Pharma
від 1558,06 грн
в 8 аптеках
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Епірубіцин "Ебеве"
Епірубіцин "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
від 2460,48 грн
в 6 аптеках
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Заведос
Заведос
Ліофілізат для розчину для інфузій 5 мг флакон №1
Пфайзер Інк.
від 5000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Доксорубіцин-Віста
Доксорубіцин-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 25 мл №1
Буст Фарма
від 1219,64 грн
в 1 аптеці
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Блеоцин
Блеоцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 15 мг флакон №1
Ніппон Каяку
Немає в наявності
Даунол
Даунол
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
Епірубіцин Медак
Епірубіцин Медак
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Медак
Немає в наявності
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