Київ
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01D
ЦИТОТОКСИЧНІ АНТИБІОТИКИ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01D
ЦИТОТОКСИЧНІ АНТИБІОТИКИ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
L01D A
Актиноміцини
L01D B
Антрацикліни та споріднені сполуки
L01D C
Інші цитотоксичні антибіотики
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Мітоксантрон "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
від
4337,70
грн
в 284 аптеках
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Доксорубіцин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 25 мл №1
Ebewe Pharma
від
968,00
грн
в 43 аптеках
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Епірубіцин "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 50 мг флакон 25 мл №1
Ebewe Pharma
від
1558,06
грн
в 8 аптеках
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Епірубіцин "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
від
2460,48
грн
в 6 аптеках
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Заведос
Ліофілізат для розчину для інфузій 5 мг флакон №1
Пфайзер Інк.
від
5000,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Доксорубіцин-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 25 мл №1
Буст Фарма
від
1219,64
грн
в 1 аптеці
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Блеоцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 15 мг флакон №1
Ніппон Каяку
Немає в наявності
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Даунол
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
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Епірубіцин Медак
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Медак
Немає в наявності
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Виробник
Accord Healthcare Polska
Almeda Pharmaceuticals
Amaxa LTD
Ebewe Pharma
M-Invest Limited
M. Biotech Ltd.
Nippon Kayaku
Nordic Pharma
Pfizer Inc.
Бакстер Онколоджі
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Медак
Мілі Хелскере Лімітед
ООО "БУСТ ФАРМА"
Пфайзер Інк.
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Серв'є
Тева Україна
Фармстандарт-Биолек
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