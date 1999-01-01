Київ
ВАКЦИНИ
J07A

БАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07AБАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
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Лантіген Б
Лантіген Б
Краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
від 818,00 грн
в 660 аптеках
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Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована)
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована)
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 2387,41 грн
в 219 аптеках
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Інфанрикс
Інфанрикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 881,07 грн
в 215 аптеках
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Бустрикс
Бустрикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з 2-ма голками №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 809,00 грн
в 140 аптеках
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Німенрикс®
Німенрикс®
Порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон з розчинником у шприці 0,5 мл з 2 голками №1
Пфайзер Інк.
від 1670,15 грн
в 124 аптеках
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БЕКСЕРО Вакцина для профілактики менінгококової інфекції, що викликається серогрупою В
БЕКСЕРО Вакцина для профілактики менінгококової інфекції, що викликається серогрупою В
Суспензія для ін'єкцій 1 доза попередньо заповнений шприц 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 3141,00 грн
в 77 аптеках
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Синфлорикс
Синфлорикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1416,00 грн
в 54 аптеках
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Менактра® вакцина менінгококова полісахаридна серогруп A, C, Y та W-135 кон'югована дифтерійним анатоксином
Менактра® вакцина менінгококова полісахаридна серогруп A, C, Y та W-135 кон'югована дифтерійним анатоксином
Розчин для ін'єкцій 1 доза флакон 0.5 мл №1
Санофі Пастер
від 1218,00 грн
в 50 аптеках
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Синфлорикс
Синфлорикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1488,10 грн
в 41 аптеці
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Інфанрикс
Інфанрикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з 2-ма голками №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 927,30 грн
в 9 аптеках інших міст
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Уромуне-МВ140
Уромуне-МВ140
Спрей сублінгвальний 300 ftu/ мл флакон з розпилювачем 9 мл №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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Бактек-МВ130
Бактек-МВ130
Спрей сублінгвальний 300 ftu/ мл флакон з розпилювачем 9 мл №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Превенар
Превенар
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Синфлорикс
Синфлорикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з 2-ма голками №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
Немає в наявності
Адп-М-Біолік
Адп-М-Біолік
Суспензія для ін'єкцій 2 дози ампула 1 мл №10
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
Превенар
Превенар
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Ад-М-Біолік
Ад-М-Біолік
Суспензія для ін'єкцій 2 дози ампула 1 мл №10
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
АДП-Біолік
АДП-Біолік
Суспензія для ін'єкцій 2 дози ампула 1 мл №10
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
АП-Біолік
АП-Біолік
Суспензія для ін'єкцій 2 дози ампула 1 мл в пачці №10
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
АКДП-Біолік
АКДП-Біолік
Суспензія для ін'єкцій 2 дози ампула 1 мл №10
Біолік
Немає в наявності
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