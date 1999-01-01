Київ
ВАКЦИНИ
J07A
БАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07A
БАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A F
Протидифтерійні вакцини
J07A G
Вакцини проти Hemophilus influenzae B
J07A H
Менінгококові вакцини
J07A J
Вакцини проти кашлюку
J07A L
Пневмококові вакцини
J07A M
Протиправцеві вакцини
J07A N
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J07A P
Черевнотифозні вакцини
J07A X
Інші бактеріальні вакцини
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Лантіген Б
Краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
від
818,00
грн
в 660 аптеках
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Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована)
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
2387,41
грн
в 219 аптеках
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Інфанрикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
881,07
грн
в 215 аптеках
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Бустрикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з 2-ма голками №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
809,00
грн
в 140 аптеках
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Німенрикс®
Порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон з розчинником у шприці 0,5 мл з 2 голками №1
Пфайзер Інк.
від
1670,15
грн
в 124 аптеках
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БЕКСЕРО Вакцина для профілактики менінгококової інфекції, що викликається серогрупою В
Суспензія для ін'єкцій 1 доза попередньо заповнений шприц 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
3141,00
грн
в 77 аптеках
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Синфлорикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1416,00
грн
в 54 аптеках
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Менактра® вакцина менінгококова полісахаридна серогруп A, C, Y та W-135 кон'югована дифтерійним анатоксином
Розчин для ін'єкцій 1 доза флакон 0.5 мл №1
Санофі Пастер
від
1218,00
грн
в 50 аптеках
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Синфлорикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1488,10
грн
в 41 аптеці
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Інфанрикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з 2-ма голками №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
927,30
грн
в 9 аптеках інших міст
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Уромуне-МВ140
Спрей сублінгвальний 300 ftu/ мл флакон з розпилювачем 9 мл №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Бактек-МВ130
Спрей сублінгвальний 300 ftu/ мл флакон з розпилювачем 9 мл №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Превенар
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Синфлорикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з 2-ма голками №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
Немає в наявності
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Адп-М-Біолік
Суспензія для ін'єкцій 2 дози ампула 1 мл №10
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
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Превенар
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Ад-М-Біолік
Суспензія для ін'єкцій 2 дози ампула 1 мл №10
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
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АДП-Біолік
Суспензія для ін'єкцій 2 дози ампула 1 мл №10
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
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АП-Біолік
Суспензія для ін'єкцій 2 дози ампула 1 мл в пачці №10
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
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АКДП-Біолік
Суспензія для ін'єкцій 2 дози ампула 1 мл №10
Біолік
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
крап. орал., сусп.
пор. та розч. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
спрей сублінгвальний
сусп. д/ін.
Дозування
0.5 мл/1 доза
1 доза
2 дози
10 доз
300 FTU/ мл
Пакування
амп. 0.5 мл
амп. 1 мл
попер. заповн. шприц 0.5 мл
фл.
фл. 0.5 мл
фл. 5 мл
фл. 18 мл
фл. з розпилювачем 9 мл
фл. монодоз. 0.5 мл
шприц 0.5 мл
шприц з 1 голкою 0.5 мл
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Виробник
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Inmunotek S.L.
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Pfizer H.C.P. Corporation
Sanofi Pasteur
Інститут вакцин
БІОЛІК ФАРМА
Биолик Фарма
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дилео Фарма
Пфайзер Інк.
Санофі Пастер
Фарма Лайф
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